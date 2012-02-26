انتخابات 12 اسفند حماسه دیگری برای ملت ایران است

آیت الله حسن ممدوحی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مردم به خوبی می دانند که حضور در انتخابات یعنی تعیین سرنوشت کشور و رای یعنی تعیین سرنوشت خود پس با تمام توان برای حضور گسترده درانتخابات لحظه شماری می کنند.

نماینده مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: رسانه های بیگانه با تبلیغات سوء خود سعی دارند از سطح مشارکت مردم بکاهند که این کار دشمن، هرگز راه به جایی نبرده و نخواهد برد.



این عالم کرمانشاهی افزود: انتخابات یعنی شمیم حضور، حضور من و شما و این من و شما در کنار هم خیل ملت را تشکیل می دهد و این یعنی خیل عظیم مردم در این حضور گسترده است.

وی تصریح کرد: مقام معظم رهبری فرمایشات صریح و منطقی در بحث انتخابات دارند و تمام هم و غم معظم له برگزاری انتخاباتی مردمی و در مسیر و مدار قانون اساسی است.



ممدوحی تاکید کرد: مردم ما با هوشمندی تمام می دانند که در انتخاب فرد اصلح چه ملاک هایی رامد نظر بگیرند ولی باید مهم ترین این ملاک ها را بیشتر از همه در نظر داشته باشیم و آن اعتقاد قلبی به ولایت فقیه و آرمانهای امام راحل و شهدای انقلاب است.



وی درپایان افزود: حفظ فضای انتخاباتی سالم بسیارمهم است وهمین امر مردم را به حضور حداکثری سوق می دهد و می تواند بازهم برای ایران اسلامی حماسه ساز باشد.