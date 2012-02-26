معرفی تلفن همراهی با 4.8 اینچ صفحه نمایشگر

به گزارش خبرگزاری مهر، شایعات جدیدی بیان می دارند که شرکت کره ای سامسونگ در کنگره جهانی موبایل که از 27 فوریه در بارسلونا آغاز می کند از تلفن همراه هوشمند جدید خود با عنوان Galaxy S III رونمایی می کند که دارای یک نمایشگر 4.8 اینچی است.

برپایه این اخبار تائید نشده، این نمایشگر بزرگ می تواند Galaxy S III را همانند "گلکسی نوت" که دارای یک نمایشگر 5.3 اینچی است به یک تبلت مینیاتوری تبدیل کند.

هنوز اطلاعاتی در خصوص ویژگیهای فنی که این پانل لمسی با آنها کار می کند منتشر نشده است. اما به نظر می رسد که سیستم عامل این تلفن همراه هوشمند جدید آندروئید 4.0 بستنی نانی باشد و به اتصالات "وای- فای"، بلوتوث، GPS، NFC (مناسب برای پرداختهای از راه موبایل) و HSPA+ باشد.

هرچند این شایعات اطلاعاتی را درباره آیا اینکه "گلکسی S III" برپایه یک پردازشگر چهار هسته ای قرار دارد و یا از شبکه نسل چهارم LTE نیز حمایت می کند یا خیر ارائه نمی کنند.

باوجود این، شایعاتی که چند ماه قبل در خصوص این دستگاه منتشر شده بود نشان می دادند که این موبایل دارای یک پردازشگر 4 هسته ای و مجهز به فناوری 3 بعدی خواهد بود. اما فناوری 3 بعدی تنها در سطح دوربین این تلفن همراه هوشمند عرضه نخواهد شد بلکه بر روی نمایشگر نیز به کار گرفته خواهد شد.

براساس گزارش وب نیوز، این تلفن همراه هوشمند جدید مدتی پس از رونمایی در کنگره موبایل احتمالاً به طور همزمان در 50 کشور عرضه می شود.