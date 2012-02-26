روابط تجاری خوزستان با بصره آسان تر می شود

سید جعفر حجازی در حاشیه امضای تفاهنمامه همکاری بصره و خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از بارزترین نکات سفر استاندار بصره به خوزستان نسبت به سفرهای گذشته این است که وی و هیئت همراه اراده جدی تری برای توسعه مناسبات تجاری با ایران اتخاذ کرده اند.

وی با بیان اینکه ملت ایران و عراق دشمنان مشترکی دارند که سعی می کنند مانع پیشرفت آنها شوند، تصریح کرد: همانطور که ما به اتکای به مقام معظم رهبری، مردم و همت مسئولان توانستیم به کارهای بزرگی دست یابیم در تلاش هستیم که ملت بصره نیز بتواند توانمندیهای خود را در زمینه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، عملی و ... در آینده نزدیک به دست آورد.



حجازی با تاکید بر اینکه اعتقاد داریم پیوند دو ملت باعث تقویت، رشد و پیشرفت هر دو طرف خواهد شد، افزود: استانهای جنوبی عراق برای اینکه به پیشرفت و شکوفایی دست یابند نیازمند حمایت ما هستند و بر این اساس سعی می کنیم در یک برنامه کوتاه مدت و میان مدت نارسایی ها در این کشور را کاهش دهیم.



وی با اشاره به انعقاد تفاهمنامه میان استان بصره و خوزستان اظهار کرد: در این تفاهم نامه مقرر شده استان خوزستان در زمینه های زیرساختی از جمله برق، مسکن، جاده سازی، پل و کارهای عمرانی با استان بصره همکاری کند.



استاندار خوزستان گفت: همچنین بخشهای گردشگری، توجه به آبراه برای تردد شناورها، تسهیل در تردد زوار، تزانزیت و استفاده تجار عراقی از بازارچه موقت مرزی نیز از دیگر مفاد تفاهمنامه و همکاری طرفین است.



حجازی با تاکید بر اینکه عزممان راسخ شده که در آینده نزدیک بسیاری از بندهای این تفاهمنامه برای اجرا آماده شود، افزود: مقرر شده هر شش ماه یک نوبت در استان و یک نوبت در بصره نشستی داشته باشیم و توافقات را پیگیری کنیم.



وی تصریح کرد: همچنین معاونان هر دو استاندار خوزستان و بصره نیز هر دو ماه یکبار با هم دیدار خواهند داشت و در خصوص حل و فصل مسائل تلاش می کنند.



این نشست شنبه شب در اهواز برگزار شد.