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۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۲۹

حجازی:

روابط تجاری خوزستان با بصره آسان تر می شود

روابط تجاری خوزستان با بصره آسان تر می شود

اهواز - خبرگزاری مهر: استاندار خوزستان گفت: در صدد هستیم مراودات تجاری بین دو استان خوزستان و بصره تسهیل شود که در راستای این امر، روابط نتیجه ثمربخش تری برای استان خواهد داشت و توانمندیهای خوزستان را به بصره منتقل خواهیم کرد.

سید جعفر حجازی در حاشیه امضای تفاهنمامه همکاری بصره و خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از بارزترین نکات سفر استاندار بصره به خوزستان نسبت به سفرهای گذشته این است که وی و هیئت همراه اراده جدی تری برای توسعه مناسبات تجاری با ایران اتخاذ کرده اند.

وی با بیان اینکه ملت ایران و عراق دشمنان مشترکی دارند که سعی می کنند مانع پیشرفت آنها شوند، تصریح کرد: همانطور که ما به اتکای به مقام معظم رهبری، مردم و همت مسئولان توانستیم به کارهای بزرگی دست یابیم در تلاش  هستیم که ملت بصره نیز بتواند توانمندیهای خود را در زمینه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، عملی و ... در آینده نزدیک به دست آورد.

حجازی با تاکید بر اینکه اعتقاد داریم پیوند دو ملت باعث تقویت، رشد و پیشرفت هر دو طرف خواهد شد، افزود: استانهای جنوبی عراق برای اینکه به پیشرفت و شکوفایی دست یابند نیازمند حمایت ما هستند و بر این اساس سعی می کنیم در یک برنامه کوتاه مدت و میان مدت نارسایی ها در این کشور را کاهش دهیم.

وی با اشاره به انعقاد تفاهمنامه میان استان بصره و خوزستان اظهار کرد: در این تفاهم نامه مقرر شده استان خوزستان در زمینه های زیرساختی از جمله برق، مسکن، جاده سازی، پل و کارهای عمرانی با استان بصره همکاری کند.

استاندار خوزستان گفت: همچنین بخشهای گردشگری، توجه به آبراه برای تردد شناورها، تسهیل در تردد زوار، تزانزیت و استفاده تجار عراقی از بازارچه موقت مرزی نیز از دیگر مفاد تفاهمنامه و همکاری طرفین است.

حجازی با تاکید بر اینکه عزممان راسخ شده که در آینده نزدیک بسیاری از بندهای این تفاهمنامه برای اجرا آماده شود، افزود: مقرر شده هر شش ماه یک نوبت در استان و یک نوبت در بصره نشستی داشته باشیم و توافقات را پیگیری کنیم.

وی  تصریح کرد: همچنین معاونان هر دو استاندار خوزستان و بصره نیز هر دو ماه یکبار با هم دیدار خواهند داشت و در خصوص حل و فصل مسائل تلاش می کنند.

این نشست شنبه شب در اهواز برگزار شد.
کد مطلب 1543835

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