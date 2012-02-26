به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین نشست از سلسله برنامه‌های شعرخوانی طنز با عنوان «قند و نمک» با حضور جمعی از نویسندگان و شاعران طنز‌پزدار کشور در فرهنگسرای فردوس تهران برگزار می‌شود.

در این برنامه شاعران و طنز‌پردازانی چون سعید بیابانکی، خلیل جوادی، محمدرضا عالی پیام ، سعید نوری، همایون حسینیان، محمد حسن شعبانی، مهدی استاد احمد و ... به شعر خوانی خواهند پرداخت.

اجرای نمایش‌های کوتاه طنز پانتومیمی از سوی علیرضا ناصحی و نیز نمایش فیلم‌های کوتاه طنزاز جمله ‌برنامه‌هایی است که در این نشست دو ساعته به اجرا درخواهد آمد.

سلسله نشست‌های «قند و نمک» در سه‌شنبه‌های اول هر ماه از ساعت 18 تا 20 و با اجرای سعید بیابانکی برگزار خواهد شد.

محل این نشست‌ها در فرهنگسرای فردوس واقع در میدان صادقیه، بلوار فردوس شرقی واقع شده است.