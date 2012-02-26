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۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۲۳

رئیس سازمان حج و زیارت:

اساتید و دانشجویان بدون نوبت به حج عمره اعزام می شوند

اساتید و دانشجویان بدون نوبت به حج عمره اعزام می شوند

رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به تصمیماتی که در شورای عالی حج گرفته شده، گفت: اولین تسهیلاتی که برای دانشگاهیان فراهم کردیم این است که زمینه تشرف اساتید و دانشجویان بدون نوبت به سرزمین وحی فراهم شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لیالی در مراسم بدرقه نخستین گروه از اساتید دانشگاههای تهران افزود: بر اساس تصمیماتی که در شورای عالی حج گرفته شده سهمیه قابل توجهی برای دانشجویان و اساتید منظور شد. ما امسال تلاش کردیم این سهمیه در زمان خودش و با کیفیتی که دنبالش هستیم تامین شود که مهیا شد.

وی در خصوص افزایش سهمیه عمره دانشگاهیان گفت: افزایش سهمیه بستگی به یک سلسله امکاناتی است که در عربستان سعودی ارتقا پیدا کند. امسال هنوز نسبت به سال گذشته تغییر خاصی در این زمینه انجام نشده، اگر امکانات فراهم باشد، متعاقب آن سهمیه را افزایش خواهیم داد.

رئیس سازمان حج و زیارت در خصوص عدم اعزام دختران دانشجو به عمره گفت: ما از اینکه دختران دانشجو به عمره اعزام نمی شوند متاسفیم و تلاش بر این است که این مشکل حل شود. بر اساس مقررات عربستان سعودی ورود خانم زیر 45 سال بدون محرم به این کشور ممنوع است. این قانون کشور آنهاست و ما ملزم به رعایت آن در کاروان های عادی و دانشجویی هستیم. طبیعی است وقتی وارد یک کشور می شویم بایست قوانین آنها را رعایت کنیم و ما هم به مقررات آنها احترام می گذاریم.

لیالی گفت: اساتید قطعا نیازمند به توصیه من نیستند، همین طور دانشجویان که از فرهیختگان جامعه هستند؛ اما توصیه کلی به زائرین این است که عمر سفر بسیار کوتاه است و آن قدر هم نیست که در این سفر به موضوعات دیگری غیر از مسائل عبادی بپردازند. باید از این سفر حداکثر استفاده را ببرند و فکر و ذهن خود را مشغول مسائل عبادی و بهره گیری بیشتر از حرمین شریفین و فرصت های زیارتی کنند تا در این مدت کوتاه با دستاورد بزرگ برگردند.

کد مطلب 1543838

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