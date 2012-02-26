به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا مهماندار صبح یکشنبه همزمان با تقویت ناوگان نامحسوس پلیس راه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امسال با تقویت ناوگان حمل و نقل پلیس راه و تقویت طرح نوروزی با استفاده از ظرفیت های نیروها و خودروهای پلاک شخصی ستادهای نیروی انتظامی طرح کنترل نامحسوس را اجرا می کنیم.

وی ادامه داد: در طرح نوروزی امسال هزار تیم نامحسوس با تخلفات نامحسوس برخورد می کنند.

مهماندار با اعلام اینکه تقویت تیم های نامحسوس در استراتژی پلیس جایگاه ویژه ای دارد، افزود: علاوه بر تیم های محسوس که در کنار جاده ها مستقر هستند تیم های نامحسوس نیز رفتارهای عده ای از متخلفان حرفه ای را زیر نظر دارند. سعی می کنیم با حضور ناوگان نامحسوس برخی از تخلفات را که از چشم ماموران دور مانده است پوشش دهیم و با متخلفان برخورد کنیم. ضمن اینکه امیدواریم در نوروز امسال شاهد ترافیک ایمن و روان باشیم و هموطنان شاهد سفرهای نوروزی خوبی باشند.

فرمانده پلیس راه کشور با اشاره به اینکه حضور تیم های نامحسوس جو ناامنی را در جاده ها برای متخلفان ایجاد می کند تاکید کرد: وظیفه یک راننده است که همیشه تخلف نکند اما حضور نیروهای نامحسوس موجب ایجاد ناامنی برای متخلفان می شود. سعی می کنیم با ورود تیم های نامحسوس خلاء های موجود در شناسایی متخلفان را رفع کنیم.

وی در مورد خودروهای بکارگیری شده به عنوان خودروی نامحسوس و نوشته های روی این خودروها، گفت: سعی می کنیم در کنار کنترل نامحسوس حقوق افراد را نیز در نظر بگیریم. این خودروها با تنوع رنگ قابل شناسایی نیستند اما برای حفظ حقوق شهروندی آرم هایی را در بغل درب های خودرو در نظر گرفته ایم تا هنگامی که خودرویی را ماموران متوقف کردند قابل شناسایی باشد تا از هر گونه سوء استفاده احتمالی جلوگیری شود.

مهماندار افزود: تمامی ماموران نامحسوس موظف هستند علاوه بر لباس فرم هنگام متوقف کردن خودرو کارت شناسایی ارائه دهند.

فرمانده پلیس راه کشور از فعالیت تیم های تست سلامت در تمامی جاده های کشور خبر داد و افزود: تیم های تست سلامت که به انواع دستگاه ها مجهز هستند در سطح جاده ها با رانندگان پرخطر برخورد کرده و علاوه بر گرفتن تست از این افراد از برخی از رانندگان به صورت رندوم تست سلامت برای میزان هوشیاری یا مصرف مواد مخدر و الکل می گیرند. سعی کرده ایم این تیم ها در همه جاده ها حضور داشته باشند اما در برخی از جاده ها مانند تهران - مشهد، تهران - شیراز و تهران - اهواز و جاده های شمالی که از اهمیت زیادی برخوردارند این تیم ها با خودروهای ویژه حضور دارند.

وی با اعلام اینکه تیم های گشت نامحسوس موتوری پلیس راه در جاده های شمالی کشور از جمله هراز و چالوس در نوروز مستقر می شوند، افزود: موتورهای پلیس راه از ممنوعیت تردد در جاده ها مستقر هستند و به صورت محسوس و نامحسوس در جاده های هراز و چالوس مستقر می شوند. هم اکنون یکصد دستگاه خودرو گشت نامحسوس در اختیار پلیس راه استانها قرار گرفته است که امیدواریم این میزان تا عید افزایش یابد.

مهماندار در پاسخ به سئوال خبرنگاری در رابطه با استفاده از دوربین های کنترل سرعت در جاده ها تاکید کرد: دوربین های کنترل سرعت هوشمند ثابت در جاده های تهران - مشهد، تهران - شیراز نصب شده است و جاده هراز نیز به زودی به این دوربین ها مجهز می شوند. ضمن اینکه ماموران با دوربین های سیار جاده ها را کنترل می کنند.

فرمانده پلیس راه کشور، سرعت غیر مجاز و سبقت را خط قرمزهای پلیس در ایام نوروز معرفی کرد و افزود: از رانندگان می خواهیم که ازتخلفات حادثه ساز به ویژه سرعت غیر مجاز، انحراف به چپ و سبقت از راست خودداری کنند چرا که با متخلفان بر اساس قانون برخورد می شود. ضمن اینکه در جاده ها نمره منفی رانندگان کنترل شده و از رانندگی افرادیکه به سقف نمره منفی رسیده باشند جلوگیری می کنیم. همچنین اگر راننده ای مرتکب تخلف حادثه ساز شود خودرواش 72 ساعت در جاده ها توقیف می شود. به رانندگان توصیه می کنیم اگر می خواهند خودرو خود را در نوروز در اختیار داشته باشند از انجام تخلفات خودداری کنند.

وی افزود: دوربین های کنترل سرعت از تکنولوژی بسیار بالایی برخوردار است و اگر افراد فکر می کنند پلاک ها خوانده نمی شوند سخت در اشتباهند پلیس با هر گونه مخدوش یا ناخوانا کردن پلاک برخورد می کند و علاوه بر جریمه متخلف را به دادگاه معرفی می کند. البته برخی از دوربین ها ممکن است در مواقعی دچار اختلال شوند اما بلافاصله تنظیم و دوباره بکارگیری می شوند. تمامی دوربین ها برای فعالیت در طرح نوروزی آماده شده اند.

گفتنی است در حاشیه این مراسم شهرام آدم نژاد معاون سازمان راهداری کشور با اشاره به اینکه سازمان راهداری از تمامی ظرفیت ها برای کمک به پلیس راه استفاده می کند، افزود: مرکز معاینه فنی خودروهای حمل و نقل عمومی در سراسر کشور در حال افزایش است. ضمن اینکه اگر رانندگان دارای برگه مخصوص نباشند از تردد آنها جلوگیری می شود. این در حالیست که تمامی رانندگان در 94 مرکز تحت تست های پاراکلینیکی قرار می گیرند.