اذعان اوباما به ناتوانی در کنترل قیمت بنزین/ راه حل فوری نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، "باراک اوباما" در روز پنج شنبه اعلام کرد که افزایش قیمت بنزین اقتصاد رو به بهبود امریکا را قطعاً تهدید می کند.

وی افزود: این مسئله همچنین بهانه ای برای حملات انتقادی رقبای انتخاباتی اش فراهم کرده است.

از ماه دسامبر، قیمت بنزین در هر گالن 29 سنت افزایش یافته است.

این روزنامه در تحلیلی می نویسد، افزایش قیمت بنزین در آمریکا می تواند آشفتگی بازار اقتصاد و کاهش محبوبیت اوباما را در این کشور که به تازگی به علت بهبود وضعیت اقتصادی کمی افزایش یافته بود، به همراه داشته باشد.

جمهوریخواهان که به دنبال فرصتی برای به قدرت رسیدن هستند، اوباما را به خاطر ندادن آزادی بیشتری به شرکت های نفتی برای اکتشاف منابع نفتی جدید در ایالات متحده که به عقیده آنها ممکن است قیمت بنزین را کاهش دهد، سرزنش می کنند.

در حالی که افزایش قیمت بنزین در آمریکا تحت تأثیر سیاست تحریم ایران، آینده سیاسی اوباما را در معرض خطر قرار داده، وزیر دارایی این کشور از احتمال استفاده آمریکا از ذخایر استراتژیک خود خبر داد.

"هام هرالد" گفت: به دنبال افزایش بهای بنزین در آمریکا که روند شکننده بازسازی اقتصادی این کشور را تهدید می کند، دولت اوباما احتمالاً برای معکوس کردن این روند، اقدام به استفاده از ذخایر نفتی استراتژیک این کشور خواهد نمود.

به موازات افزایش قیمت نفت، قیمت بنزین در آمریکا نیز افزایش 11 درصدی داشته است. تحلیلگران سیاسی قیمت بنزین را عامل تعیین کننده ای در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 2012 می دانند. مقامات دولت اوباما، گزینه تزریق نفت از محل ذخایر استراتژیک آمریکا را همچنان روی میز نگه داشته اند، اما از بیان جزئیات مربوط به شرایط انجام چنین اقدامی خودداری کرده اند.