به گزارش خبرگزاری مهر، همایش بزرگ جبهه متحد اصولگرایان در اسلامشهر امروز یکشنبه با سخنرانی غلامعلی حداد عادل، حجت الاسلام علیرضا پناهیان و علیرضا زاکانی برگزار خواهد شد.



این همایش امروز یکشنبه 7 اسفند 1390 بعد از نماز مغرب و عشا در مسجد حضرت صاحب الزمان(عج) واقع در اسلامشهر، بلوار باغ فیض برگزار می شود.



در این همایش جمعی از فهرست 30 نفره جبهه متحد اصولگرایان نیز حضور خواهند داشت.