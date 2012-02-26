به گزارش خبرگزاری مهر، همایش بزرگ جبهه متحد اصولگرایان در اسلامشهر امروز یکشنبه با سخنرانی غلامعلی حداد عادل، حجت الاسلام علیرضا پناهیان و علیرضا زاکانی برگزار خواهد شد.
این همایش امروز یکشنبه 7 اسفند 1390 بعد از نماز مغرب و عشا در مسجد حضرت صاحب الزمان(عج) واقع در اسلامشهر، بلوار باغ فیض برگزار می شود.
در این همایش جمعی از فهرست 30 نفره جبهه متحد اصولگرایان نیز حضور خواهند داشت.
همایش بزرگ جبهه متحد اصولگرایان در اسلامشهر امروز یکشنبه بعد از نماز مغرب و عشا برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، همایش بزرگ جبهه متحد اصولگرایان در اسلامشهر امروز یکشنبه با سخنرانی غلامعلی حداد عادل، حجت الاسلام علیرضا پناهیان و علیرضا زاکانی برگزار خواهد شد.
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