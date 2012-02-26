مشارکت حداکثری مردم در انتخابات موجب افزایش اقتدار ملی می شود

مجتبی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اهمیت حضور مرزدم در صحنه انتخابات اظهارداشت: در جهان امروز اقتدار هر کشوری به چند عامل بستگی دارد که مشارکت و حضور مردمی از مهمترین مولفه های آن است.

وی افزود: حضور مردم کشورمان در صحنه های مختلف مانند راهپیمایی 22 بهمن و صندوق های رای تاکنون توانسته ضمن جلوگیری از دسیسه های دشمن به تقویت پایه های نظام هم کمک کند.

نماینده جبهه متحد اصول گرایان قزوین برای شرکت در انتخابات دوره نهم مجلس تصریح کرد: به نظر می رسد مذاکرات اروپا پس از انتخابات مجلس جته گیری خاص خود را پیدا خواهد کرد و گر مشارکت مردم پر رنگ و گسترده باشد این مذاکرات به نفع مردم ایران و اگر حضورذ کم ئرنگاضشد به سود آمریکا و اروپا رقم واهد خورد.

حسینی بیان کرد: اگر مردم درپای صندوق های رای حاضر نشوند تحریم ها و تهدیدها و فشارها بر علیه ایران بیشتر خواهد شد لذا حضور مردم در انتخابات وظیفه ای شرعی و ملی است تا دشمنان نیز مایوس شوند.

حجت الاسلام حسینی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص چه ضعف هایی در نمایندگان سابق استان وجود داشت که موجب حضور در صحنه برای رفع آن شده است یادآورشد: قزوین پتانسیل بالایی دارد و در سفرهای هیئت دولت هم مصوباتی خوبی داشته ایم که اگر همه آنها اجرایی می شد شاهد تحول بزرگی در استان می شدیم اما با بدلیل عدم پیگیری نمایندگان و یا نداشتن نفوذ بسیاری از آنها زمین مانده که می توان با پیگیری جدی آن به رشد و توسعه استان شتاب بیشتری داد.

وی بیان کرد: محدودیت حضور صنعت در محدوده 120 کیلومتری تهران موقعیت بسیار مناسبی برای استان قزوین است تا با جذب سرمایه گذار به اشتغال و توسعه استان کمک کرد.

گردشگری در قزوین مغفول مانده

حسینی بی تو.جهی به توانمندی های گردشگری استان را از دیگر مسائل مهم برای پیگیری یک ماینده دانست و گفت: در زمینه گردشگری باید کارهای بزرگی صورت گیرد تا بتوانیم به درآمدهای اقتصادی مناسبی برسیم و مناطق دیدنی را آباد کنیم.

این داوطلب نمایندگی تصریح کرد: در بخش آب هم کارهای مهمی باید انجام شود تا نیازهای آبی استان در آینده تامین شود که با اجرای طرح های آبیتری تحت فشار و قطره ای و ساخت دها می توان آینده آبی استان را تضمین کرد.

هزینه های اتنتخابات را مردم تامین می کنند

حسینی در مورد هزینه های تبلیغاتی خود نیز گفت: بلا کمک های مردمی 10 هزار تومانی تا یک میلون تومانی تمامی هزینه ها توسط مردم تامین می شود و بخشی نیز از محل دریافت حقوق بازنشستگی پایان خدمت در این زمینه هز ینه می شود.

این روحانی جبهه متحد اصولگرایان بیان کرد: وامدار هیچ کس و هیچ جریانی نیستم و حمایت احزاب هم به دلیل حرکت در مسیر رهبری است و من هم در این مسیر حرکت خواهم کرد و به خدا توکل دارم تا انتخاب شوم.

حسینی که تمامی گروههای اصول گرا از وی برای حضور در صحنه انتخابات حمایت کرده اند شانس راهیابی خود به مجلس را زیاد می داند و می گوید در زمره نفرهای اول و دوم با رای مردم انتخاب خواهد شد.

حسینی مدت 20 سال کار اجرای در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نمایندگی دفتر ولی فقیه در سپاه استان را در پرونده کاری خود دارد و معتقد است با تجربه کار فرهنگی و سیاسی از تخصص لازم برای حضور در مجلس برخوردار است.

شعار انتخاباتی این داوطلب نمایندگی مجلس از حوزه انتخابیه قزوین دفاع از مستضعفان در قالب اخلاقیات، معنویت، عدالت، اصول گرایی و آرمان گرایی است.