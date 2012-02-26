حضرت عبدالعظیم حلقه اتصال شیعیان بود

حجت الاسلام سید حسن معین شیرازی عضو هیئت مدیره تاریخ پژوهی و تدوین تاریخ انقلاب اسلامی با اشاره به جایگاه حضرت عبدالعظیم(ع) حسنی در میان شیعه به خبرنگار مهر گفت: ایشان از جمله محدثین و علمای برجسته شیعه است که به دلیل مجاهدتهای علمی و تلاش برای رساندن معارف اهل بیت به شیعیان مورد توجه و تأیید ائمه معصوم قرار گرفته است.

وی افزود: امامزاده عبدالعظیم حسنی در بین علما به عنوان محدث مطرح هستند. محدث کسانی هستند که فن جمع آوری احادیث و طبقه بندی روایات را می داند، آن را جمع می کند و یا می نویسد و یا شاگرد تربیت می کند اما راوی کسی است که در سند حدیث نامش قرار می گیرد ضمن اینکه در محدث اصطلاح ویژه ای است و آن اینکه حدیث را مستقیم می شنود و دیگرانی که از او نقل می کنند راوی می شوند لذا حضرت عبدالعظیم از محدثین است.



وی در مورد دلیل اینکه چرا ثواب زیارت حرم عبدالعظیم به مثابه زیارت سیدالشهدا(ع) در کربلاست نیز گفت: ممکن است در مورد سایر امامزادگان بزرگوار نیز روایاتی بوده اما به دست ما نرسیده است چون ما هر یک از این امامزادگان را به نیت ائمه زیارت می کنیم و ثواب آن محفوظ است اما روایت ثواب زیارت حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) به ما رسیده است.

این کارشناس تاریخ معاصر افزود: برخی شیعیان نزد امام هادی(ع) رفته و گفتند ما از زیارت کربلا آمدیم - در آن زمان که حاکمیت بنی عباس بود این سفر و زیارت بسیار برای شیعیان مشقت داشت- و حضرت در جواب فرمود که شما در ری زیارت عبدالعظیم را بکنید مثل این است که امام حسین(ع) را زیارت کرده اید.

وی یادآور شد: البته با اینکه حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) از نظر علمی در میان علمای شیعه برجسته است اما جنبه امامزاده بودن ایشان در بین مردم غلبه دارد. برعکس، سید مرتضی و سید رضی که از امامزادگان هستند جنبه علمی آنها در بین مردم غلبه دارد.

حجت الاسلام معین شیرازی در ادامه تأکید کرد: جنبه دیگر این روایت امام هادی(ع) در حق حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) می تواند بحث مأموریتهای ایشان باشد چرا که حضرت بین شیعیان که در جای جای خطه اسلامی نمی توانستند با هم ارتباط داشته باشند، حلقه اتصال بود. چون ائمه ایشان را قبول داشتند و ممکن است این ثواب ناظر به همین مجاهدتهایی باشد که در راه ارتباط بین شیعیان و رساندن پیام ائمه باشد که از ایشان می توان به عنوان سفیر سیار ائمه یاد کرد.