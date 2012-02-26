سینمای کاهانی در دانشگاه مفید قم مرور شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرور آثار سینمایی عبدالرضا کاهانی نویسنده و کارگردان سینما از اول اسفندماه در دانشگاه مفید قم برگزار شدهاست و امروز عصر با حضور وی جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان برگزار خواهد شد.
کاهانی ساخت فیلمهایی چون "آدم"، "آن جا"، "بیست"، "هیچ"، "اسب حیوان نجیبی است" و "بیخود و بیجهت" را برعهده داشته است که از این میان فیلمهای وی به غیر از "بیخود و بیجهت" در این دانشگاه روی پرده رفته است.
"بیخود و بیجهت" تازهترین ساخته کاهانی است که در سیامین جشنواره فیلم فجر روی پرده رفت و با استقبال منتقدان و مخاطبان روبرو شد. در این فیلم رضا عطاران، پانته آ بهرام، نگار جواهریان و احمد مهران فر به ایفای نقش میپردازند.
کاهانی شب گذشته در دومین جشن لبخند آفتاب جایزه بهترین کارگردانی فیلم کمدی را برای آثاری چون "هیچ" و "اسب حیوان نجیبی است" دریافت کرد.
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