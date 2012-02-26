زنان گلستان از مجلس چه می خواهند/ زنان همدوش مردان

به گزارش خبرنگار مهر، در هشت دوره گذشته از انتخابات مجلس شورای اسلامی، بانوان گلستان سهمی در خانه ملت نداشته و در این دوره نامزدهای زن سعی دارند تا با ارائه برنامه هایشان طلسم ورود بانوان استان به مجلس را بشکنند.

از بین نامزدهای زن نهمین دوره انتخابات مجلس در گلستان قدسیه آبشناس و زهرا محمدی رستم کلاته در حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا و آسیه بیگوم سیدی در حوزه انتخابیه علی آبادکتول فعالیت دارند.

قدسیه آبشناس یکی از بانوان نامزد نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در گرگان، پیشرفت، توسعه، نوآوری و عدالت را به عنوان شعار انتخاباتی خود برگزیده است.

فقر زدایی و تحول نابرابری ها، حمایت از تشکل های مردم نهاد برای استفاده دبهتر از نظرات مردم و ایجاد یک مجلس کوچک از نمایندگان و مسئولان عالیرتبه استان از دیگر طرح های این بانوی گلستانی برای ورود به مجلس است.

ارائه گزارش کتبی هر 6 ماه یکبار به مردم، توسعه پوشش بیمه ای در حمایت از اقشار کم درآمد جامعه و تشویق به ایجاد تریبون آزاد دانشگاهی از دیگر طرحهای عنوان شده است.

مطالعه و بهسازی بافتهای فرسوده نیز از دیگر خواسته های این کاندیدای گلستانی است.

زهرا محمدی رستم کلاته، دیگر نامزد نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه گرگان و آق قلا معتقد است: "برای فردایی بهتر، نماینده ای باتجربه تر، دارای تعهد و تخصص و برخواسته از متن جامعه انتخاب کنیم".

وی "ایجاد فرصتهای برابر برای همه جامعه، پیشرفت و عدالت" را از دغدغه هایش برای کسب کرسی خانه ملت عنوان کرد.

آسیه بیگوم سیدی کاندیدای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه علی آباد کتول نیز، هدف از حضور در رقابتهای انتخاباتی را دست یافتن به جایگاهی است که در آن زنان همپای مردان قدرت تصمیم گیری در زمینه مسائل مربوط به جامعه خود را داشته باشند.

به عقیده وی، امنیت، عدالت، توسعه گردشگری، توسعه اقتصادی در بخش کشاورزییف تو.سعه مراکز فرهنگی در شهر، تقویت انسجام رابطه اقوام مختلف شهرستان و از جمله نیازهای اساسی شهر است که با توجه به حضور قومیت های مختلف در علی آباد به عنوان سرمایه گران بها، اهداف و آرزوها را دست یافتنی می کند.

وی، صداقت، عدالت، ساده زیستی، کشاورزی هویت ما، گردشگری روننق اتقصادی ما، همیشه مردان، این بار زنان همدوش مردان را از جمله شعارهایش برگزیده است.

گلستان 6 حوزه انتخابیه دارد و از بین 130 داوطلب نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرده بودند، هفت نفر زن بودند که سه نفر تایید صلاحیت شدند.