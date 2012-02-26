عبدالرضا کرباسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این لکه ها تهدیدی جدی برای محیط زیست خزر محسوب می شوند و جمهوری آذربایجان باید به این گونه مسایل توجه کند تا فعالیتهای آنها مشکلات زیست محیطی برای کشورهای همسایه ایجاد نکند.

به گفته وی، البته این لکه های نفتی در ظاهر درآبهای خزر دیده نمی شود زیرا در طول حرکت به تدریج به زیر آب می رود از این رو به استان ای ساحلی کشور از جمله گلستان ، مازندران و گیلان اعلام کرده ایم تا شرایط را به طور مداوم پایش و وضعیت را اعلام کنند.

کرباسی اظهار داشت: قراراست استانهای ساحلی در اعماق مختلف با نمونه برداری و انجام آزمایشهای مختلف میزان هیدروکربن های نفتی، نیترات، فسفات و گوگرد موجود در آب را اندازه گیری کنند تا با این کار شرایط در کنترل باشد.

وی افزود: براین اساس سه ایستگاه پایش آن لاین اوایل سال آینده درسه استان ساحلی شمالی کشور راه اندازی می شود که دراین راستا با سازمان بنادر و کشتیرانی صحبت کردیم و آنان موافقت کرده اند دوعدد از شناورهای خود را در اختیار سازمان محیط زیست قرار دهند تا تجهیزات این ایستگاهها را روی آنها نصب کنیم.

کرباسی با بیان اینکه ایران در زمینه حفظ محیط زیست هزینه می کند گفت: باید جمهوری آذربایجان را نیز متقاعد کنیم تا از منابع مالی خود برای حفظ محیط زیست خزر هزینه کند.

وی تاکید کرد: آلودگی های نفتی خسارات زیادی را به محیط زیست وارد می کند و حتی گاهی این خسارات به حدی است که قابل جبران نیست.

کرباسی گفت: زمانی که ایران و روسیه خزر را در اختیار داشتند این دریا بسیار عاقلانه تر و منطقی تر اداره و بهره برداری می شد اما از زمانی که سه کشور دیگر به این دو کشور پیوست توازن در خزر به هم خورد و روند از بهره برداری مناسب به سمت بهره کشی پیش رفت.

معاون محیط دریایی سازمان محیط زیست با بیان اینکه در حال حاضر آبزیان خزری بسیارکاهش یافته اند افزود: اما این آلودگیهای نفتی می تواند بر اندک آبزیان کف زی باقیمانده در بستر خزر تأثیر منفی داشته و منجر به نابودی آنها شوند.



