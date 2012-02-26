به گزارش خبرنگار مهر، ملی پوشان فوتبال کشورمان از ساعت 10 و 10 دقیقه امروز در زمین چمن شماره کمپ تیم های ملی گرد هم آمدند تا مهیای تمرین شوند. پیش از آغاز تمرین بازیکنان در گروه های مختف به کار با توپ، تنیس فوتبال و .... مشغول بودند. در این بین بازی تنیس فوتبال امیرحسین فشنگچی، محمد نوری و غلامرضا رضایی با سیدجلال حسینی، پژمان منتظری و خسرو حیدری جالب توجه بود که به نوعی تقابل سرخابی های ملی پوش بود.

در تمرین امروز تیم ملی همچنان یعقوب کریمی و احسان حاج صفی غایب بودند این دو پیش از آغاز تمرین به کنار زمین آمدند و پس از هماهنگی با کی روش به کلینیک کمپ رفتند.

شوخی های سیدمهدی رحمتی با مربی دروازه بانان تیم ملی هم جالب توجه بود که به عکاسان حاضر در محل تمرین تیم ملی سوژه عکاسی داده بود. برخی از بازیکنان تیم ملی از جنس و تعداد لباس های جدید تیم ملی رضایت نداشتند و حتی دیده می شد که جوراب برخی بازیکنان نیز پاره است! لباس بازیکنان حاضر در تیم ملی نیز متحد الشکل نیست که این نیز در نوع خود جالب توجه است.

حامد مومنی مترجم کارلوس کی روش نیز همچنان در تمرینات تیم ملی غایب است و در غیاب او امید نمازی وظیفه ترجمه صحبت های کی روش را برای بازیکنان دارد. تمرینات تیم ملی از ساعت 10 و 30 دقیقه آغاز شد و بازیکنان پس از صبح بخیر کی روش مشغول تمرین شدند.

در بخش اول تمرین که با حضور 22 بازیکن انجام شد ملی پوشان دایره ای تشکیل داده و به صورت 2 به 2 با کش های سبزرنگی که به پاهای خود بسته بودند بدن هایشان را گرم کردند. در ادامه بازیکنان به مدت 15 دقیقه به کار با توپ و انجام حرکات کششی و پاس کاری پرداختند.

پس از آن ملی پوشان فوتبال کشورمان در بخش اصلی تمرین به مرور کارهای تاکتیکی پرداختند در این بخش هافبک ها کاور نارنجی بر تن کرده بودند، مدافعان و هافبک های تدافعی کاور آبی بر تن داشتند و مهاجمان کاور سبز بر تن کرده بودند. کارلوس کی روش در این بخش از تمرین نکات تاکتیکی مورد نظر خود را با صدای بلند به بازیکنان گوش زد می کرد.

مهرداد پولادی مدافع هافبک ملی پوش پرسپولیس همچنان در تمرین تیم ملی غایب است. این بازیکن به علت همراهی تیم پرسپولیس در دیدار دوستانه تیم پیکان در تمرین تیم ملی حضور نداشت و قرار است از فردا در تمرینات آماده سازی تیم ملی حضور یابد.

جواد نکونام و اشکان دژاگه لژیونرهای تیم ملی فوتبال کشورمان نیز هنوز در مراحل آماده سازی این تیم حضور پیدا نکرده اند و قرار است از روز سه شنبه در تمرینات حضور یابند.

دنیل گاسپار مربی دروازه بان های تیم ملی تمرینات اختصاصی برای دروازه بان های جدید این تیم در نظر گرفته بود که بیش از 45 دقیقه این تمرین به طول انجامید.

در بخش پایانی تمرین ملی پوشان کشورمان در دو گروه سبز و نارنجی به فوتبال درون تیمی پرداختند که کارلوس کی روش داور این بازی در نیم زمین بود و نکات فنی لازم را به بازیکنان گوشزد می کرد.

کارلوس کی روش که سختگیری زیادی برای برقراری نظم و انضباط در تمرین تیم ملی از خود نشان می دهد امروز دست به جابجایی محل استقرار خبرنگاران زد و از مسئولان زمین خواست خبرنگاران را به محل مشخص شده خودشان راهنمایی کنند.