2 زندانی عراقی در عربستان گردن زده شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری براثا، "علی السرای" رئیس سازمان بین المللی مبارزه با تروریسم و بنیادگرایی در بیانیه ای اعلام کرد که مسئولان عربستان سعودی شب گذشته "فایز ناصر هاشم" و "عماد عبدالرضا محمد" 2 زندانی عراقی در زندان رفحاء عربستان را گردن زدند.

در این بیانیه آمده است: ما این جنایات وحشیانه مسئولان سعودی علیه زندانیان عراقی را محکوم می کنیم و از دولت عراق می خواهیم که تمامی تروریست های سعودی حاضر در زندان های عراق را اعدام کند.

این اقدام جنایتکارانه در حالی صورت گرفت که سفیر عراق در عربستان چند روز پیش از توافق بغداد و ریاض برای مبادله زندانیان دو کشور از ماه آتی میلادی خبر دادند.

همچنین طرف های سعودی و عراقی ماه گذشته توافقنامه ای را امضا کردند که به موجب آن دو کشور حکم اعدام زندانیان عراقی و سعودی را به مدت دو ماه به تعویق بیندازند تا طی این مدت به ساز و کار مناسبی برای تبادل زندانیان خود دست یابند.