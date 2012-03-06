معجزه با هسته خرما/ افزایش 3 برابری ماندگاری نان

به گزارش خبرنگار مهر، هر ایرانی سالانه حدود 105 کیلوگرم نان مصرف می کند که بر اساس آمارهای سال 88 ایرانیها 30 درصد نان مصرفی خود را به علت بیات شدن و یا کپک زدن دور می ریزند که ارزش تقریبی آن سالانه 2 میلیون تن و ارزش ریالی آن سالانه 200 میلیارد تومان است. هرچند راهکارهایی مانند صنعتی شدن نان یا هدفمندی یارانه ها احتمال این شایعات را کاهش می دهد ولی همچنان بازار نان خشکیها داغ داغ است.

در این میان یک کارشناس 32 ساله صنایع غذایی در مشهد به تنهایی و با مشاوره استادان راهنما توانسته است ماده ای را ایجاد کند تا با مخلوط شدن با آرد ماندگاری نان را افزایش دهد.

سودیه هجری ظریفی با حضور در خبرگزاری مهر اعلام کرد که توانسته است میزان ماندگاری نان را از 3 روز به 10 روز افزایش دهد.

سودیه هجری ظریفی دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته صنایع غذایی است که تحقیقات دو ساله خود را در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی انجام داده است. وی در مورد تولید این ماده می گوید: پیش از این روی هسته خرما تحقیقات زیادی انجام شده بود ولی نتیجه خاصی نداشت تا اینکه تصمیم گرفتم روی هسته خرما بیشتر کارکنم.

وی افزود: شاید علت انتخاب هسته خرما برای تحقیقاتم از این رو بود که می دیدم هزاران تن خرما از سوی ایران به کشورهای اروپایی صادر می شود و آنچه روی زمین می ماند هسته های خرما است و باید از این منبع به درستی استفاده کرد تا هدر نرود.

این کارشناس علوم غذایی با بیان اینکه در تمامی مراحل استادان راهنما من را همراهی می کردند گفت: وقتی که تصمیم گرفتم از دانه سفت و سخت خرما جوانه نرم و نازکی بدست بیاورم بسیاری از دوستان و حتی همدانشگاهیها و کارشناسان می گفتند کار سختی است و شاید به نتیجه نرسی.

البته آنها درست می گفتند زیرا بسیاری از دانه های خرما قابلیت رشد جوانه نداشتند. یا پوک بودند و یا در دوره خواب به سر می بردند ولی حدود دو سال طول کشید تا بتوانم از هسته خرما جوانه بگیرم. 38 درجه شوک حرارتی در فر 30 درجه، غوطه ور شدن دانه خرما در آب و سایر اقدامات آزمایشگاهای لازم بود تا پس از سالها در مدت دو هفته دانه خرما جوانه ای 3 سانتیمتری بزند.

سودیه هجری در مورد هزینه های اجرای این طرح و مشکلاتش سخن نگفت و اظهار داشت: مهم این است که به نتیجه رسیدم. پی از اتمام طرح نتیجه تحقیقاتم برای بسیاری از مراکز دانشگاهی ارسال کردم و توانستم در دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در مورد این طرح سخنرانی کنم.

این مخترع جوان در مورد خصوصیات طرحش می گوید: پس از اینکه جوانه هسته خرما رشد کرد طی فرایندی آن را به آرد تبدیل می کنیم. آردی که دارای آنزیم بالا بوده و خاصیت آنتی اکسیدانی است. این آرد وقتی با آرد نان مخلوط شود میزان ماندگاری نان را بالا برده و از 5 روز به 10 روز افزایش می دهد که روی نان بربری و نانهای حجیم پاسخ داده است.

وی می گوید: این ابداع جدید بسیار صرفه اقتصادی دارد به نحوی که می توان اعلام کرد اگربتوان میزان ضایعات را تا 15 درصد کاهش داد از واردات گندم بی نیاز می شویم.

سودیه هجری اظهار داشت: من دو سال از عمرم را صرف این ابداع کردم تا برای کشورم موثر باشد ولی هنوز خبری از مسئولان، تولید کنندگان نان صنعتی و متولیان آرد و نان کشور نیست.

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گفتگو از سید هادی کسایی زاده