زنگ هشدار به صدا درآمد/ افزایش مصرف مواد مخدر صنعتی در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله فراشی رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان لرستان صبح یک شنبه در جلسه کمیسیون ارتقا امنیت اجتماعی استان لرستان با انتقاد از افزایش مواد مخدر صنعتی در استان بیان داشت: متاسفانه مصرف این مواد مخدر در لرستان نسبت به گذشته در سطح استان افزایش یافته است.

وی با اشاره به آثار مخرب استفاده از این گونه مواد مخدر عنوان کرد: متاسفانه علائم مواد مخدر صنعتی بسیار مفقوده است و در درازمدت آثار آن مشخص می شود.

فراشی با بیان اینکه استفاده از این گونه مواد مخدر موجب ایجاد رفتارهای پرخطر می شود، یادآور شد: متاسفانه مصرف این گونه مواد امنیت خانواده ها را به خطر می اندازد.

رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان لرستان با بیان اینکه در حال حاضر بیش از هزار و 300 نوع قرص روانگردان در کشور توزیع می شود، افزود: باید در راستای پیشگیری از استفاده این گونه مواد مخدر از روش فرهنگی و پیشگیری اقدام شود.

فراشی با اشاره به وجود یک نوع قرص مخدر به نام "ویتالین" گفت: مضرات استفاده از این نوع قرص به اندازه شش سال مواد مخدر تریاک بوده که آثار آن همچنان مفقوده و نامعلوم است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کاهش قیمت مواد مخدر صنعتی در کشور یادآور شد: به عنوان مثال قیمت مواد مخدر شیشه در سالجاری نسبت به سال قبل گاهش چشمگیری داشته است که این امر حکایت از توطه های دشمنان برای عرضه این مواد دارد.

وی یادآور شد: همچنین قیمت مواد مخدر کراک نیز در کشور بیش از 64 درصد کاهش یافته است.

رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه مقابله و جلوگیری از مصرف و توزیع مواد مخدر در لرستان افزود: برش استانی سند جامع پیشگیری از استفاده مواد مخدر یکی از اقدامات صورت گرفته است.

فراشی تصریح کرد: این سند تهیه شده و برای تصویب به تهران ارسال شده است و در صورت تصویب این سند هدف گذاریهای لازم در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی همچنین با تاکید بر همکاری سایر دستگاههای فرهنگی در این زمینه یادآور شد: کار پیشگیری و مقابله با مواد مخدر تنها وظیفه دستگاه قضا، شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و نیروی انتظامی نیست.

رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان لرستان گفت: در این راستا دستگاههای آموزشی و فرهنگی مانند آموزش و پرورش، دانشگاهها، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و ... همکاری لازم را باید داشته باشند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان نیز در این جلسه با بیان اینکه متاسفانه استفاده از مواد مخدر صنعتی نسبت به گذشته افزایش یافته است، اظهار داشت: متاسفانه مهم ترین معضل این گونه مواد مخدر راحت بودن مصرف و آثار زیانبار آن است.

حسن شریعت نژاد در دسترس بودن و استعمال راحت آن را از دیگر معضلات این گونه مواد مخدر برشمرد و بیان داشت: با توجه به اختصاص بودجه فرهنگی که دولت در اختیار استانها قرار داده است باید از این ظرفیت در راستای پیشگیری از مصرف مواد مخدر استفاده شود.

وی با تاکید بر اینکه حتی یک نفر معتاد به مواد مخدر در استان نیز زیاد است، عنوان کرد: دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دانش آموزان و دانشجویان کشور را در این رابطه مدنظر قرار داده اند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه در راستای مقابله با مواد مخدر در استان یک نوع نگاه جدید باید در دستور کار قرار گیرد، ادامه داد: باید با انجام کارهای فرهنگی آثار و عواقب استفاده از این نوع مواد مخدر در جامعه اطلاع رسانی شود.

شریعت نژاد با تاکید بر اینکه کار پیشگیری به همراه اطلاع رسانی موثر خواهد بود، بیان داشت: والدین، مربیان مدارس و ... باید بدانند که آثار این گونه مواد مخدر تا چه اندازه است.

وی با تاکید بر اینکه دستگاههای خدمات رسان و فرهنگی استان باید خدمات خود را به سمت مناطق حاشیه نشین سوق دهند، بیان داشت: این مناطق حاشیه نشین و فقیر در معرض آسیب بیشتری در رابطه با استفاده از مواد مخدر به خصوص صنعتی هستند.