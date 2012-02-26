فرمایشات امام حسن عسگری(ع) سرلوحه کار نامزدهای انتخابات قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‏ الاسلام محمد علاءالدینی در آستانه سالروز ولادت امام حسن عسگری(ع)، حدیثی گرانقدر از ایشان متناسب با ایام تبلیغات کاندیداهای انتخاباتی بیان کرد و افزود: امام یازدهم فرموده اند: "اگر همه زشتیهای دنیا را در خانه ‏ای جای داده و قفلی بر در آن منزل قرار دهید، تنها کلیدی که می ‏توان آن زشتیها را دوباره در سطح عالم اشاعه دهد، کذب است".

وی گفت: تقارن ایام ‏الله ولادت با سعادت امام حسن عسگری(ع) و برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را باید به فال نیک گرفت.

امام جمعه دماوند اضافه کرد: با توجه به این فرمایش امام حسن عسگری(ع) باید همه کاندیداهای انتخاباتی و هواداران آنها از کذب و دروغ بپرهیزند.

انتخابات پدیده‌ای بزرگ در جمهوری اسلامی است

مدیرکل امور اجتماعی استانداری تهران با اشاره به دستاوردهای انقلاب و و جایگاه انتخابات به عنوان نماد مردم‌سالاری دینی گفت: انتخابات پدیده‌ای بزرگ در جمهوری اسلامی است.

محمدعلی عرفان منش با اشاره به توطئه‌های دشمنان علیه انقلاب اسلامی ایران افزود: دشمن برنامه ریزی زیادی برای تهدید و تحریم ایران اسلامی همایش بزرگ بازرسان و سر بازرسان انتخابات شهرستان ری در ابعاد مختلف دارد و از هر فرصتی استفاده می ‌کند تا مردم را از مشارکت در انتخابات باز دارند.

وی به برنامه گذاری برای انتخابات اشاره کرد و بیان داشت: هدف گذاری برای انتخابات در چهار وجه مشارکت، سلامت، امنیت و رقابتی بودن انتخابات است.

12 اسفند روز جنگ باورهاست

وی 12 اسفند را روز جنگ باورها دانست و ادامه داد: دشمن به باور این است که می تواند با ابزار‌های مختلف و برنامه ‌ریزیهایی که انجام داده است و پتانسیلهایی که در دست دارد می‌تواند ملت غیور ایران اسلامی را از راه خودشان باز دارد درحالی که امروز شاهد این هست با همه برنامه‌ریزی‌هایی که انجام داده با شکست روبرو شده است.

عرفان ‌منش انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را عرصه‌ای برای شکست دوباره دشمن دانست و گفت: ملت ولایی و همیشه در صحنه ایران اسلامی انتخابات به اثبات رساندند که می ‌تواند پوزه دشمن را به خاک بماند.

وی اضافه کرد: امروز امید ملل اسلام به ایران اسلامی است و انقلاب امام خمینی(ره) الگویی بی ‌بدیل برای آنهاست و همواره در این حادثه بزرگ تاریخی از جمهوری اسلامی ایران نام می‌برند.

این مسئول با انتقاد از افرادی که انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را غیر رقابت می ‌خوانند، یادآور شد: افرادی که این روزها از بی ‌رقابت بودن انتخابات مجلس سخن به میان می ‌آورند شاید معنای رقابت را نمی ‌دانند و یا قادر به مشاهده این صحنه پرشور رقابتی نیستند.

انتخابات مجلس بزرگترین صحنه دموکراسی در کشور است

فرماندار شهرستان پاکدشت اظهار داشت: ایران بارزترین نمونه نظام مردم سالاری دینی و انتخابات مجلس بزرگترین صحنه دموکراسی در این کشور است.

قربانعلی مقبلی افزود: مردم با حضور گسترده خود در این صحنه بزرگ با آرمانهای امام(ره) و شهدا بیعتی دوباره خواهند بست.

وی گفت: انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حالی برگزار می شود که در برهه خاصی قرار داریم و برنامه ریزی دشمنان برای مقابله با ارزشهای اسلامی و انقلابی و توطئه های مختلف بدخواهان ایران اسلامی همچنان ادامه دارد.

نماینده عالی دولت در شهرستان پاکدشت اضافه کرد: انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و امیداست با مشارکت حداکثری مردم یک انتخابات باشکوه در خور و شأن شهرستان با رعایت قانونمداری و قانونمند بودن و حضور حداکثری مردم را شاهد باشیم.

منشور اخلاقی انتخابات سرلوحه کاندیداها قرار بگیرد

فرماندار شهرستان فیروزکوه گفت: کاندیداها باید منشور اخلاقی انتخابات را رعایت و از تخریب، التهاب‏آفرینی و ایجاد شایعات جلوگیری کنند.

سعید افشارنادری افزود: بخشی از رسیدن به حضور حداکثری در انتخابات مجلس نهم به نوع فعالیت نامزدهای انتخاباتی و طرفدارانشان بستگی دارد که می‏تواند در واقع نشاط انتخاباتی را افزایش دهد.

وی تأکید کرد: این اقدامات زمانی مناسب است که در چارچوب قانون و مقررات تعیین ‏شده باشد، چراکه رهبر معظم انقلاب بر لزوم وجود امنیت در انتخابات بسیار تأکید کردند.

این مسئول افزود: حضور حداکثری مردم در انتخابات تمام توطئه‏ها را خنثی می ‏کند و نظام با اقتدار و قدرت و صلابت بیشتری مطالبات و اهداف خود را دنبال خواهد کرد.

جلوگیری از راه اندازی کارناوال تبلیغاتی توسط نامزدها

وی جلوگیری از راه‏ اندازی کارناوال و رعایت مفاد قانون به ویژه در زمینه تبلیغات در ایام تبلیغات انتخاباتی را خواستار شد.

افشارنادری همکاری با دست‏اندرکاران برگزاری انتخابات، خویشتن‏ داری، انعکاس مسائل و احیانا ابهامات موجود به ستاد و اخذ پاسخ از مسیر و مجرای قانونی را از جمله مواردی عنوان کرد که در فیروزکوه یادآوری شده است.

وی بیان کرد: داوطلبان نمایندگی در مجلس باید از متوسل شدن به شیوه‏ هایی که در جامعه اسلامی تجویز نشده، خودداری و سعی کنند تا برنامه‏ های مد نظر خود را در صورت انتخاب شدن و ورود به مجلس اعلام کنند.

نماینده عالی دولت در شهرستان فیروزکوه اضافه کرد: برنامه محوری از توصیه های ما به نامزدهای انتخاباتی است که به دور از تخریب کردن، سیاه ‏نمایی و زیر سئوال بردن بسیاری از عملکردهای نظام و مدیریت کردن اطرافیان و طرفداران پرشور خودشان رعایت شود.

معیارهای انتخاب فرد اصلح

وی بیان داشت: طبق فرمایشات رهبری معیارهای انتخاب فرد اصلح برای حضور در مجلس شورای اسلامی کارآمدی، دلسوزی، پایبندی به نظام و تعهد و تخصص است.

فرماندار شهرستان فیروزکوه افزود: اینها از جمله شاخصه هایی است که فرد اصلح باید داشته باشد تا مردم وی را انتخاب کنند.

وی گفت: افرادی که به صورت گروهی وارد میدان شدند، اگر در بین آنها سیاه ‏نمایی و ایجاد نا امیدی در بین مردم نباشد، در نشاط انتخابات تأثیرگذار هستند، اما در غیر این صورت ممکن است تأثیر منفی در جامعه داشته باشد.

نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه حضور مردم شکل گرفته است

فرماندار شهرستان دماوند انتخابات را مظهر حضور مردم در تعیین سرنوشت کشور و سرزمین خود دانست و گفت: انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی، بر پایه حضور مردم شکل گرفته است و همواره آرمانهای امام راحل را دنبال می کند.

علیرضا قاسمی فرزاد افزود: حضور پرشور مردم فرهیخته و ولایتمدار ایران در پای صندوقهای رأی، نماد عینی از بلوغ فکری آنان است.

وی با بیان اینکه کاروان انقلاب اسلامی در مسیر نورانی و الهی خود قرار گرفته است، بیان کرد: رشد و توسعه همه جانبه نظام جمهوری اسلامی ایران در قیاس با قبل از پیروزی انقلاب، برآیند بلوغ فکری مردمی است که با پیروی از منویات رهبری و ایثار و از خودگذشتگی حماسه آفرینی های بی بدیلی را رقم می زنند.

این مسئول ادامه داد: مردم آگاه و فهیم این دیار اسلامی با توجه به هجمه ها و فشار‌های بین‌المللی در کشور، باید با حضور به موقع در صحنه های حساس، مانند یوم الله 22 بهمن پایبندی خود را به رهبر و نظام نشان دهند و تجدید میثاق کنند.