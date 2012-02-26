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۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۳۴

در گفتگو با مهر اعلام شد:آخرین جلسه توجیهی با رئیس هیأت امنای دانشگاه آزاد برگزار شد

در گفتگو با مهر اعلام شد:آخرین جلسه توجیهی با رئیس هیأت امنای دانشگاه آزاد برگزار شد

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره یکی از مصوبات جلسه 25 بهمن ماه شورای عالی انقلاب فرهنگی، گفت: یکی از مصوبات آخرین جلسه شورای عالی این بود که آخرین جلسه توجیهی را با رئیس هیأت امنای دانشگاه آزاد برگزار کنند که این جلسه نیز برگزار شد.

محمد حسین یادگاری در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر که آیا برگزاری جلسه 10 اسفندماه هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی در راستای ابلاغ مصوبه رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی به رئیس هیأت امنای این دانشگاه است، اظهار داشت: من در این زمینه اطلاعی ندارم اما در آخرین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر شد که آخرین جلسه توجیهی با آیت الله هاشمی رفسنجانی با حضور برخی از اعضای این شورا برگزار شود.

وی با بیان اینکه این جلسه برگزار شد، ادامه داد: بر اساس این جلسه و با پیگیریهای صورت گرفته که در جلسه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی خواهد شد، به زودی حکم ریاست فرهاد دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی، امضا خواهد شد.

به گفته این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، تیم مذاکره کننده ای که نخستین جلسه را با رئیس هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی برگزار کردند از جمله دکتر حداد عادل و دکتر ولایتی در این جلسه توجیهی با آیت الله هاشمی رفسنجانی نیز حضور داشتند.

کد مطلب 1543869

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