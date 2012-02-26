پایگاه مرکزی دریافت خون استان البرز فعال است/ایام نوروز مردم کمتر خون اهدا می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قاسم اسلامی قبل از ظهر یکشنبه در جلسه شورای مدیریت بحران که در سالن شهید رجایی استانداری البرز برگزار شد، اظهار داشت:



وی با اشاره به اینکه شهروندان در ایام نوروز کمتر خون اهدا می کنند، اضافه کرد: این پایگاه خون به جزء روز نخست و سیزدهم عید نوروز در مابقی روزها فعال است که از ساعت 9 صبح الی 13 پذیرای اهدا کنندگان خون خواهد بود.



مدیر کل انتقال خون استان البرز گفت: از مردم فهیم و ایثارگر استان البرز دعوت می کنم که در روزهای پایانی سال سازمان انتقال خون را در امر کمک رسانی به بیماران و مجروحان یاری کنند.



اسلامی افزود: در حال حاضر پایگاه های ثابت انتقال خون واقع در چهار راه گلزار، میدان آزادگان، فردیس و میدان توحید پذیرای اهدا کنندگان خون خواهد بود.



وی اظهار داشت: در حال حاضر فراخوان اس ام اس به شهروندان داشتیم که میزان مراجعه کننده به نسبت افزایش پیدا کرد.