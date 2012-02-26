ماهواره نوید از آسمان ایران عبور کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ماهواره نوید از سوی مرکز تحقیقات فضایی دانشگاه علم و صنعت با وزن 50 کیلوگرم طراحی و ساخته شد. ماموریت این ماهواره تصویربرداری از زمین با وضوح تصویر 750 متر است.



ماهواره نوید با هدف ارسال در حال گذر از مدار خود است که پس از پشت سر گذاشتن اقیانوس هند، به فراز ایران رسید.

این ماهواره در ساعت 11 و 18 دقیقه و 14 ثانیه به وقت محلی از فراز ایران عبور کرد.