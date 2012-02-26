  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۱۱

در ساعت 11 امروز؛

ماهواره نوید از آسمان ایران عبور کرد

ماهواره نوید از آسمان ایران عبور کرد

ماهواره نوید که در روز جمعه 14 بهمن سال 90 از پایگاه فضایی سمنان به فضا پرتاب شد، در ساعت 11 و 18 دقیقه به وقت محلی از فراز ایران عبور کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ماهواره نوید از سوی مرکز تحقیقات فضایی دانشگاه علم و صنعت با وزن 50 کیلوگرم طراحی و ساخته شد. ماموریت این ماهواره تصویربرداری از زمین با وضوح تصویر 750 متر است.

ماهواره نوید با هدف ارسال در حال گذر از مدار خود است که پس از پشت سر گذاشتن اقیانوس هند، به فراز ایران رسید.

این ماهواره در ساعت 11 و 18 دقیقه و 14 ثانیه به وقت محلی از فراز ایران عبور کرد.

گذر ماهواره نوید از فراز ایران
ایستگاه های کنترل و دریافت داده های این ماهواره در شهرهای ماهدشت کرج، تبریز، قشم، بوشهر و مشهد استقرار داده شده اند. ضمن آنکه ایستگاه مرکز فضایی البرز، مرکز کنترل عملیات و فرمان ماهواره نوید علم و صنعت محسوب شده و ایستگاه های دیگر را مدیریت می کند. ایستگاه مرکزی با استفاده از اطلاعات دریافتی، وظیفه هدایت و کنترل ماهواره همچنین کنترل تله متری و فرمان ماهواره را به عهده دارد.
 
این ماهواره در ساعت 11 و 46 دقیقه و 9 ثانیه بر فراز اقیانوس آرام جنوبی قرار داشت.
 
وضعیت ماهواره نوید در ساعت 11 و 48 دقیقه به وقت ایران بر فراز اقیانوس آرام جنوبی
کد مطلب 1543871

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها