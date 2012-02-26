ماهواره نوید از آسمان ایران عبور کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ماهواره نوید از سوی مرکز تحقیقات فضایی دانشگاه علم و صنعت با وزن 50 کیلوگرم طراحی و ساخته شد. ماموریت این ماهواره تصویربرداری از زمین با وضوح تصویر 750 متر است.
ماهواره نوید با هدف ارسال در حال گذر از مدار خود است که پس از پشت سر گذاشتن اقیانوس هند، به فراز ایران رسید.
این ماهواره در ساعت 11 و 18 دقیقه و 14 ثانیه به وقت محلی از فراز ایران عبور کرد.
گذر ماهواره نوید از فراز ایران
ایستگاه های کنترل و دریافت داده های این ماهواره در شهرهای ماهدشت کرج، تبریز، قشم، بوشهر و مشهد استقرار داده شده اند. ضمن آنکه ایستگاه مرکز فضایی البرز، مرکز کنترل عملیات و فرمان ماهواره نوید علم و صنعت محسوب شده و ایستگاه های دیگر را مدیریت می کند. ایستگاه مرکزی با استفاده از اطلاعات دریافتی، وظیفه هدایت و کنترل ماهواره همچنین کنترل تله متری و فرمان ماهواره را به عهده دارد.
این ماهواره در ساعت 11 و 46 دقیقه و 9 ثانیه بر فراز اقیانوس آرام جنوبی قرار داشت.
وضعیت ماهواره نوید در ساعت 11 و 48 دقیقه به وقت ایران بر فراز اقیانوس آرام جنوبی
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