حبیبالله بهمنی کارگردان فیلم "سیب و سلما" ضمن بیان این مطلب در خصوص کم وکیف حضور نشریات تخصصی ویژه سینمای دفاع مقدس در گفتگو با مهر، گفت: نشریات بسیاری در حوزه سینمای دفاع مقدس در گذشته وجود داشته است که چند صباحی بنابر ضرورتهای سازمانی متولد و پس از مدتی انتشار تعطیل میشدند. در واقع ارتباط مستمری بین نشریات تخصصی و مخاطبان وجود نداشت.
وی در ادامه افزود: بیتوجهی به انتشار نشریات تخصصی و همچنین عدم تولید برنامههایی ویژه دفاع مقدس در درازمدت باعث میشود مخاطبهای پیگیر و علاقمند به این حوزه رفته رفته به دلیل عدم پاسخگویی به نیاز دانستن از این حوزه سینمایی، دچار سردرگمی شوند و در نهایت این حوزه که دربرگیرنده بخشی از تاریخ سینمایی و اجتماعی است به مرور زمان به دست فراموشی سپرده شود.
این کارگردان در ادامه صحبتهای خود با اشاره به وجود مدیریت دلسوز در این حوزه گفت: وجود مدیریت دلسوز در انتشار نشریه تخصصی و همچنین محتوا و اهداف انتشار این نشریهها از مهمترین ارکان انتشارات نشریه تخصصی سینمایی است که اگر این دو رکن به درستی در کنار هم قرار گیرد نتایج مثبتی دربردارد. ولی متاسفانه چنین نیست و اغلب نشریات تخصصی در حوزه سینمای دفاع مقدسی حرکتهای جنبی و اداری یک ارگان است.
بهمنی در پایان افزود: مراکز مختلفی چون انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس، روایت فتح و دیگر نهادهای لشکری و کشوری وجود دارند که میتوانند و باید این نشریات را منتشر کنند و تیراژ بالا در اختیار مخاطبان قرار دهند.
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