کاندیداها اخلاق انتخاباتی را رعایت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حاجی گلدی کر صبح یکشنبه در جلسه توجیهی برنامه های تبلیغاتی کاندیداهای دوره نهم مجلس اضافه کرد: کاندیداها فقط به بیان برنامه ها، عملکرد و سوابق کاری خود اقدام کنند و جدا از تخریب کاندیدای رقیب اجتناب نمایند و زمینه را برای حضور حداکثری و انتخاب آگاهانه مردم مهیا کنند.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان تاکید کرد: حفظ حقوق شهروندی و پیشگیری از ایجاد مزاحمت برای شهروندان در تبلیغات مد نظر کاندیداها قرار گیرد.

وی اضافه کرد: تمامی فعالیت تبلیغاتی کاندیداها توسط هیئت اجرایی به صورت تمام وقت رصد و بررسی می شود و در صورت بروز تخلف از سوی ستاد های انتخاباتی بر اساس قانون عمل خواهند کرد.

کر اظهار داشت: برای تحقق این مهم باید از هر اقدامی که فضای انتخابات را تهدید می کند، پرهیز شود.

وی با اشاره به ضرورت مشارکت گسترده مردم در انتخابات مجلس نهم بیان کرد: باید حضور حداکثری و آگاهانه مردم در این رویداد سرنوشت ساز را فراهم کرد و ستاد انتخاباتی در این خصوص نقش مهمی دارند.

کر اضافه کرد: رعایت اخلاق اسلامی و حقوق و احترام متقابل افراد و گروه ها نسبت به یکدیگر ، مراعات اخلاق انتخاباتی از سوی کاندیداها و هواداران آنان می تواند بستر لازم برای برگزاری انتخاباتی پر شور همراه با نشاط انتخاباتی را فراهم سازد.

فرماندار آق قلا تاکید کرد: ملت بزرگ ایران بار دیگر با حضور حماسی خود با آرمانهای شهدا و امام راحل تجدید میثاق خواهند کرد.