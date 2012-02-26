بازدید از ابنیه تاریخی 400درصد رشد داشت/ بستر سرمایه گذاری در البرز فراهم است

محمدرضا پوینده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در دنیا به بحث گردشگری اهمیت ویژه⁯ای داده می⁯شود و پیش⁯بینی شده که در سده جاری صنعت گردشگری با پیشه گرفتن از صنعت خودرو⁯سازی و صنعت پتروشیمی، صنعت اول دنیا خواهد شد.

وی اضافه کرد: سازمان جهانی جهانگردی پیش⁯بینی کرده که گردش اقتصادی صنعت گردشگری در سال 2025میلادی بالغ بر دو تریلیون دلار خواهد بود.

ایران جزو 10کشور برتر

مدیرکل میراث فرهنگی البرز با اشاره به ظرفیتهای کشور و استان البرز در بخش گردشگری گفت: کشورمان ایران به لحاظ ظرفیت⁯های گردشگری جزو 10کشور برتر دنیا قرار دارد و استان ما البرز نیز با توجه به اینکه از بناها و فضاها⁯ی گردشگری متعدد برخوردار است در یکسال گذشته مخصوصاً از طرف مردم پایتخت مورد توجه قرار گرفته است.

پوینده افزود: چسبندگی به پایتخت و تراکم جمعیتی بالغ بر 15میلیون نفر در منطقه موجب شده که استان البرز موقعیت مناسب و فوق⁯العاده⁯ای را در حوزه گردشگری داشته باشد.

وی ادامه داد: برای مثال پس از افتتاح پارک آبی گرمدره، درهمان ماه اول شاهد آن بودیم که این پروژه از استقبال خوب داخلی و خارجی برخوردار بود.

این مسئول اضافه کرد: به همین سبب از سرمایه⁯گذاران داخلی و خارجی دعوت به عمل آورده⁯ایم در مناطق 17گانه گردشگری استان سرمایه⁯گذاری داشته باشند.

به گفته پوینده اقدامات مناسب دولتی در بخش گردشگری در طی چند سال گذشته، فرهنگ⁯سازی داخلی و توجه به زیرساخت⁯های این حوزه موجب شده است که خوشبختانه رشد قابل ملاحظه⁯ای را در بخش گردشگری کشور درچند سال گذشته شاهد باشیم.

تسهیلات برای سرمایه⁯گذاران

مدیرکل میراث فرهنگی البرز ابراز داشت: دولت جمهوری اسلامی ایران تسهیلات خوب را برای سرمایه⁯گذاران بخش گردشگری اختصاص داده تا جایی که حاضر است برای مثال اراضی لازم برای این بخش را با قیمت نزدیک به صفر دراختیار سرمایه⁯گذاران بگذارد.

محمدرضا پوینده گفت: در استان البرز نیز فضای خوبی برای سرمایه⁯گذاران فراهم شده و ما آمدگی داریم تا بصورت رایگان سرمایه⁯گذاران داخلی و خارجی را با فضا⁯های موجود گردشگری در استان آشنا کنیم.

به گفته وی میراث فرهنگی البرز مالکیت سرمایه⁯گذار بر فضای سرمایه⁯گذاری شده و بازگشت سرمایه وی را تضمین می⁯کند.

