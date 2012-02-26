بازدید از ابنیه تاریخی 400درصد رشد داشت/ بستر سرمایه گذاری در البرز فراهم است

محمدرضا پوینده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در دنیا به بحث گردشگری اهمیت ویژهای داده میشود و پیشبینی شده که در سده جاری صنعت گردشگری با پیشه گرفتن از صنعت خودروسازی و صنعت پتروشیمی، صنعت اول دنیا خواهد شد.
وی اضافه کرد: سازمان جهانی جهانگردی پیشبینی کرده که گردش اقتصادی صنعت گردشگری در سال 2025میلادی بالغ بر دو تریلیون دلار خواهد بود.
ایران جزو 10کشور برتر
مدیرکل میراث فرهنگی البرز با اشاره به ظرفیتهای کشور و استان البرز در بخش گردشگری گفت: کشورمان ایران به لحاظ ظرفیتهای گردشگری جزو 10کشور برتر دنیا قرار دارد و استان ما البرز نیز با توجه به اینکه از بناها و فضاهای گردشگری متعدد برخوردار است در یکسال گذشته مخصوصاً از طرف مردم پایتخت مورد توجه قرار گرفته است.
پوینده افزود: چسبندگی به پایتخت و تراکم جمعیتی بالغ بر 15میلیون نفر در منطقه موجب شده که استان البرز موقعیت مناسب و فوقالعادهای را در حوزه گردشگری داشته باشد.
وی ادامه داد: برای مثال پس از افتتاح پارک آبی گرمدره، درهمان ماه اول شاهد آن بودیم که این پروژه از استقبال خوب داخلی و خارجی برخوردار بود.
این مسئول اضافه کرد: به همین سبب از سرمایهگذاران داخلی و خارجی دعوت به عمل آوردهایم در مناطق 17گانه گردشگری استان سرمایهگذاری داشته باشند.
به گفته پوینده اقدامات مناسب دولتی در بخش گردشگری در طی چند سال گذشته، فرهنگسازی داخلی و توجه به زیرساختهای این حوزه موجب شده است که خوشبختانه رشد قابل ملاحظهای را در بخش گردشگری کشور درچند سال گذشته شاهد باشیم.
تسهیلات برای سرمایهگذاران
مدیرکل میراث فرهنگی البرز ابراز داشت: دولت جمهوری اسلامی ایران تسهیلات خوب را برای سرمایهگذاران بخش گردشگری اختصاص داده تا جایی که حاضر است برای مثال اراضی لازم برای این بخش را با قیمت نزدیک به صفر دراختیار سرمایهگذاران بگذارد.
محمدرضا پوینده گفت: در استان البرز نیز فضای خوبی برای سرمایهگذاران فراهم شده و ما آمدگی داریم تا بصورت رایگان سرمایهگذاران داخلی و خارجی را با فضاهای موجود گردشگری در استان آشنا کنیم.
به گفته وی میراث فرهنگی البرز مالکیت سرمایهگذار بر فضای سرمایهگذاری شده و بازگشت سرمایه وی را تضمین میکند.
نظر شما