به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار قم در همایش ناظران انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان قم، انتخابات را از جمله جلوه‌های ویژه نظام مردم سالاری دینی عنوان کرد و گفت: به برکت این نظام، تمام ارکان قدرت در نظام جمهوری اسلامی با رای مردم شکل می‌گیرد.



حجت الاسلام محمد حسین موسی‌پور در ادامه با اشاره به جایگاه انتخابات در تعیین سرنوشت ملت، تصریح کرد: انتخابات در نظام اسلامی یک حرکت نمایشی نیست بلکه یک امر واقعی و جلوه حضور گسترده مردم در تعیین سرنوشت و آینده خود است.



وی انتخابات در نظام اسلامی را سالم‌ترین و مردمی‌ترین ساختار انتخاباتی نظام‌های حکومتی جهان عنوان کرد و افزود: انتخابات و آزادی در لیبرال دموکراسی غرب یک فریب و دروغ بزرگ و تنها یک بازی سیاسی و دست به دست شدن قدرت بین مافیای ثروت و قدرت است.



۹ هزار نفر در قم وظیفه برگزاری انتخابات را برعهده دارند



استاندار قم با بیان اینکه بیش از ۸۵۰ هزار نفر از اقشار مختلف مردم در سطح کشور و بیش از ۹ هزار نفر نیز در استان قم وظیفه برگزاری انتخابات مجلس نهم را بر عهده دارند، یادآور شد: ساختار انتخابات جمهوری اسلامی لایه‌های متعددی را برای سلامت انتخابات تعریف کرده است تا هیچ گونه خللی در رای مردم ایجاد نشود.



وی نظام جمهوری اسلامی را قدرت بلامنازع امروز منطقه دانست و افزود: امروز با گسترش جریان بیداری اسلامی در مناطق مختلف جهان که برگرفته از انقلاب اسلامی ایران است، موجودیت فکری و سیاسی آمریکا و غرب و آرمان‌های لیبرال دموکراسی در معرض فروپاشی است.



تغییر استراتژی نظام سلطه برای مبارزه با نظام اسلامی



موسی‌پور افزود: لذا نظام سلطه استراتژی خود را برای مبارزه با نظام اسلامی تغییر داده و در روند مبارزه با ما به صورت پیوسته و جبهه‌ای عمل می‌کنند و در چارچوب یک برنامه و طرح کلی به مقابله با انقلاب اسلامی برخواسته‌اند و با تغییر راهبرد و تاکتیک و در قالب جنگ نرم فشار از بیرون و فروپاشی از درون را در دستور کار خود قرار داده‌اند.

دشمنان می‌خواهند جلوی الگوبرداری ملت‌های منطقه از ایران را بگیرند



وی با بیان اینکه خدشه وارد کردن به جریان انتخابات و کمرنگ نشان دادن حضور مردم در این عرصه عظیم ملی از مهم‌ترین اهداف و رویکرد‌های دشمنان در انتخابات ۱۲ اسفند است، گفت: دشمنان در صدد ایجاد چالش و اغتشاش در جریان برگزاری انتخابات مجلس نهم و کمرنگ کردن جلوه‌های حضور مردم در این عرصه هستند تا از الگوبرداری ملت‌های منطقه در ساختار سازی از نظام جمهوری اسلامی جلوگیری کنند.



استاندار قم با اشاره به نقش تاثیرگذار و مهم مجریان، نامزدهای انتخاباتی و مردم در خنثی سازی توطئه‌های دشمن برای تضعیف نظام اسلامی، تصریح کرد: همه دست اندرکاران امر انتخابات و کاندیداهای این دوره باید به وظایف خود آشنا باشند و مردم نیز با حضور گسترده و پرشور خود بدانند صفحه انتخابات ۱۲ اسفند میدان مبارزه و سلاح این میدان بصیرت، هوشیاری و حضور و هر رأی آن تیری است که به سوی دشمن شلیک می‌شود.



مهم‌ترین وظیفه مجریان انتخابات رعایت قانون است



وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اهمیت قانون مداری و امانتداری در رای مردم توسط مجریان انتخابات مجلس نهم، یادآور شد: مهم‌ترین وظیفه مجریان انتخابات رعایت قانون است تا هیچ گونه خدشه‌ای به رای مردم و انتخاب آن‌ها برای تعیین سرنوشت ملت وارد نشود.



موسی‌پور با تاکید بر لزوم رعایت اخلاق انتخاباتی توسط نامزدهای انتخابات، افزود: رعایت قانون و اخلاق انتخاباتی برای نامزد‌ها و هواداران آن‌ها امری مهم و ضروری است و همه باید تلاش کنند هیچ گونه خللی در جریان انتخابات ایجاد نشود.



تخریب چهره‌ها باعث مکدر شدن خاطر مردم و کاهش مشارکت عمومی می‌شود



وی با بیان اینکه تخریب چهره‌ها علاوه بر آلوده کردن فضای انتخابات، موجب مکدر شدن خاطر مردم و کاهش مشارکت عمومی خواهد شد، یادآور شد: کاندیدا‌ها در فضای تبلیغات با پرهیز از هر نوع تخریب ونفی دیگران، باید صرفاً به بیان دیدگاه‌ها و برنامه‌های خود بپردازند.



استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط داخلی و بین المللی نظام اسلامی، حضور گسترده و پرشور مردم را در تعیین سرنوشت خود امری مهم و ضروری خواند و تصریح کرد: انتخابات مجلس نهم به عرصه اقتدار نظام اسلامی و حماسه‌ای دیگر در تاریخ انقلاب اسلامی باشد.



مردم قم ۱۲ اسفند حماسه دیگری را می‌آفرینند



استاندار قم تصریح کرد: مردم قم ۱۲ اسفند ماه حماسه دیگری را می‌آفرینند.



حجت الاسلام محمدحسین موسی‌پور در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان قم در سخنانی اظهار داشت: انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از شرایط ویژه‌ای در سطح ملی و بین المللی برخوردار است و دوستان و دشمنان انقلاب آن را با دقت زیر نظر دارند.



وی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر حضور پرشور مردم در انتخابات مجلس یادآور شد: حضور حداکثری در صحنه‌های حساس انقلاب اسلامی به ویژه انتخابات مسئله بسیار مهمی است که همه مردم، مسئولان و دلسوزان نظام باید به آن توجه داشته باشند.



انتخابات با شکوه نشانه اقتدار و عزت نظام اسلامی است



استاندار قم برگزاری انتخابات با شکوه در کشورمان را نشانه اقتدار و عزت نظام اسلامی دانست و گفت: دشمنان برای سست کردن پایه‌های انقلاب و دلسرد کردن مردم از این نظام، توطئه‌های بسیاری را از ابتدا علیه کشورمان به راه انداخته‌اند، اما برگزاری انتخابات پرشور و آگاهانه مردم همه این دسیسه‌ها را خنثی می‌سازد.



دستگاه‌های اجرایی و نهادهای فرهنگی قم در انتخابات وظیفه سنگینی دارند



وی با بیان اینکه همگان برای حضور حداکثری مردم در پای صندوق‌های رأی وظایف خطیر و حساسی بر عهده داریم، تصریح کرد: در این راستا همه دستگاه‌های اجرایی به ویژه نهادهای فرهنگی باید ضمن رعایت بی‌طرفی کامل و عدم حمایت از کاندیدا‌ها، برنامه ریزی و فعالیت‌های گسترده‌ای را در دستور کار قرار دهند.



موسی‌پور بر استفاده از همه ظرفیت‌ها و امکانات برای تشویق و ترغیب اقشار مختلف مردم برای حضور با شکوه در انتخابات مجلس تاکید کرد و گفت: امروز باید همه طلاب و روحانیون، دانش آموزان و دانشجویان، کارگران و کارمندان و کشاورزان، هیئات مذهبی، هنرمندان و ورزشکاران با حضور پرشور در صحنه انتخابات حماسه‌ای دیگر بیافرینند و بی‌تردید مردم قم ۱۲ اسفند حماسه دیگری را می‌آفرینند.



تاکید بر نقش رسانه‌ها در ایجاد شور انتخاباتی در جامعه



وی با اشاره به نقش و تاثیرگذاری رسانه‌ها در به وجود آوردن شور و هیجان انتخاباتی در جامعه یادآور شد: صدا و سیما در این میان نقش محوری و مهمی بر عهده داشته و باید برای تشویق مردم به حضور حداکثری در انتخابات و تبیین

معیار‌ها برای شناخت کاندیداهای اصلح برنامه ریزی ویژه‌ای داشته باشد.