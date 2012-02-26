به گزارش خبرنگار مهر، از سوی کمیته داوران فدراسیون فوتبال، اسامی داوران هفته بیست و یکم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای کشور اعلام شد که طی آن بار دیگر شاهد قضاوت داوران لیگ برتری در این مسابقات هستیم.
بر اساس این گزارش محسن قهرمانی دیدار صنعت ساری با داماش ایرانیان را قضاوت میکند، محسن ترکی داور بازی حساس پیکان و شهرداری بندرعباس است و سعید مظفریزاده داوری مسابقه شیرین فراز برابر گهر زاگرس را برعهده دارد:
اسامی داوران هفته بیست و یکم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای کشور به شرح زیر است:
گروه الف:
سهشنبه 09/12/90
* سایپا شمال - استیل آذین سمنان، ساعت 14:45، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
داور: غلامرضا جباری، کمکها: حمیدرضا سیفی و حمید کنعانی
چهارشنبه 10/12/90
* ابومسلم مشهد - شهرداری اراک، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی مشهد
داور: محمدرضا اکبریان، کمکها: داوود رفعتی و سلطانی
* صنعت ساری - داماش ایرانیان، ساعت 14:45، ورزشگاه شهدا ساری
داور: محسن قهرمانی، کمکها: سخاوت سلمانژاد و آرمان اسعدی
* پیکان تهران - شهرداری بندرعباس، ساعت 14:45، ورزشگاه شهدا شهر قدس
داور: محسن ترکی، کمکها: محمدرضا ابوالفضلی و علیرضا ایلدروم
* فولاد یزد - گسترش فولاد تبریز، ساعت 14:45، ورزشگاه شهید نصیری یزد
داور: یدالله جهانبازی، کمکها: رسول فروغی و حسین کریمی
* مس رفسنجان - اتکا گلستان، ساعت 14:45، ورزشگاه تختی رفسنجان
داور: امیرحسین فتاحی، کمکها: بابک داوری و حسین طالقانی
* پیام مخابرات فارس - ایرانجوان بوشهر، ساعت 14:45، ورزشگاه شهدا ارتش شیراز
داور: جواد شرفی، کمکها: سعید علی نژادیان و غلام آموزگار
گروه ب:
سهشنبه 09/12/90
* تربیت یزد - صنعتی خوزستان، ساعت 14:45، ورزشگاه نصیری یزد
داور: روح الله شریفی، کمکها: داهی و فرزاد بهرامی
چهارشنبه 10/12/90
* شهرداری یاسوج - برق شیراز، ساعت 14:45، ورزشگاه تختی یاسوج
داور: احمد صالحی، کمکها: حسین سنجری و سعید قاسمی
* شیرین فراز کرمانشاه - گهر زاگرس درود، ساعت 14:45، ورزشگاه انقلاب کرمانشاه
داور: سعید مظفریزاده، کمکها: مصطفی فراهانی و تورج عیوض محمدی
* گلگهر سیرجان - پاس همدان، ساعت 14:45، ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان
داور: حسین زرگر، کمکها: حسن یوسفی و علیرضا کناری
* ماشینسازی تبریز - نیروی زمینی تهران، ساعت 14:45، ورزشگاه تختی تبریز
داور: علیرضا فغانی، کمکها: صادق نوری و حمید غمزه
* آلومینیوم هرمزگان - نساجی مازندران، ساعت 15، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
داور: محمود رفیعی، کمکها: علیرضا کهوری و حسین خانبان
* نفت مسجد سلیمان - کاوه تهران، ساعت 15:15، ورزشگاه اختصاصی نفت مسجد سلیمان
داور: ایرج ساعدی، کمکها: محمدرضا امینی و محمدحسن ابراهیمی
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