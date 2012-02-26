دریافت 100 میلیون دلار ارز تحصیلی/ تحصیلات تکمیلی ها در صدر دریافت ارز

حسن مسلمی نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: تاکنون حدود 11 هزار و 925 معرفی نامه دریافت ارز تحصیلی برای دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور صادر شده است.

وی درباره میزان ارز دریافتی از سوی دانشجویان، اظهار داشت: در صورتیکه 10 هزار دانشجو موفق به دریافت ارز شده و بطور متوسط هر دانشجو برای شش ماه 10 هزار دلار دریافت کرده باشد، تقریباً 100 میلیون دلار که طبق نرخ ارز دولتی برابر با 122.6 میلیارد تومان است و برای یکسال 245.2 میلیارد تومان می شود، هزینه ارز تحصیلی خواهد شد.

به گفته معاون بورس وزارت علوم، این رقم معادل 1.5 برابر بودجه دانشگاه تهران و 8.5 درصد بودجه وزارت علوم در سال 91 است.

معاون بورس وزارت علوم، خاطرنشان کرد: ارتباط نزدیک و هدفمند با دانشجویان ایرانی خارج از کشور به منظور استفاده از پتانسیل آنها برای حل معضلات و مشکلات داخل کشور به عنوان یک پیشنهاد می تواند مطرح شود.

مسلمی نائینی تاکید کرد: میزان ارز پرداختی بر اساس میزان مقرری تدوین شده توسط وزارتین و مصوبه هیات دولت تعیین می شود که بعنوان نمونه در تعداد زیادی از کشورها، مقرری مورد نیاز کمتر از 1000 دلار است.

وی با بیان اینکه مقتضی و مناسب است این مبلغ به سوی مراکز آموزشی و پژوهشی داخل کشور هدایت شود، اضافه کرد: با این هزینه به راحتی امکان تامین تجهیزات لازم برای افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی فراهم است زیرا 85 درصد دانشجویان خارج از کشور ثبت نام شده در سامانه نشا در مقطع تحصیلات تکمیلی مشغول به تحصیل هستند.

این مقام مسئول در وزارت علوم همچنین پیشنهاد کرد که به موسسات و دانشگاههای غیردولتی غیرانتفاعی به منظور راه اندازی دوره های تحصیلات تکمیلی مجوز اعطا و مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری با استانداردهای مختلف در مراکز آموزشی و پژوهشی برگزار شود.