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۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۰۲

فراشی:

2.7 تن مواد مخدر در لرستان کشف شد/ دستگیری 8 هزار نفر

2.7 تن مواد مخدر در لرستان کشف شد/ دستگیری 8 هزار نفر

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان لرستان گفت: طی سالجاری بیش از 2.7 تن مواد مخدر در این استان کشف و ضبط شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله فراشی صبح یکشنبه در جلسه کمیسیون ارتقا امنیت اجتماعی استان لرستان با اشاره به میزان کشف مواد مخدر در این استان اظهار داشت: از ابتدای سالجاری تاکنون بیش از دو تن و 765 کیلوگرم انواع مواد مخدر در استان لرستان کشف شده است.

وی با بیان اینکه در این راستا 159 نفر قاچاقچی دستگیر شده است، عنوان کرد: همچنین بیش از دو هزار و 711 نفر نگهدارنده مواد مخدر نیز در استان دستگیر شده است.

رئیس دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان لرستان تصریح کرد: همچنین از ابتدای سالجاری تاکنون نیز 136 نفر حمل کننده و هزار و 25 نفر توزیع کننده مواد مخدر دستگیر و تحویل مراجع قضایی شده است.

فراشی یادآور شد: از ابتدای سالجاری تاکنون بیش از هشت هزار و 208 نفر نگهدارنده، حمل کننده، توزیع کننده و معتاد در سطح استان لرستان دستگیر شده است.

وی همچنین با اشاره به کشفیات صورت گرفته توسط شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان لرستان بیان داشت: از ابتدای سالجاری تا کنون 128 دستگاه خودرو سبک، هفت دستگاه خودرو سنگین و 70 قبضه سلاح سبک در استان کشف و ضبط شده است.

رئیس دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان لرستان افزود: همچنین در این مدت 17 دستگاه موتورسیکلت، 159 دستگاه موبایل و 34 میلیون تومان وجه نقد کشف و ضبط شده است.

فراشی با اشاره به افزایش میزان مقابله با توزیع، نگهداری و حمل مواد مخدر در لرستان توسط شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان لرستان ادامه داد: میزان برخورد این شورا در این راستا 12.5 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.

کد مطلب 1543887

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