به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی شامگاه شنبه در گردهمایی ائمه جماعات مساجد قم که در سالن اجتماعات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برگزار شد، اظهار داشت: شاید هیچ زمانی وضعیت ما مثل امروز نبود و آمریکا اینقدر دندان‌هایشان را به سمت ایران تیز نکرده و حرفهای گنده تر از دهانش نزده بود البته با بهانه هسته ای وارد شده اند اما یقینا هسته ای بهانه است و آنها از دو چیز نگران هستند.



وی با اشاره به عوامل نگران کننده آمریکا اظهار داشت: یکی نوع دفاع ما از فلسطین است که بازی آنها را در چند عرصه بهم زده از کمپ دیوید که شروع کردند تا طرح سعودی‌ها موفق نبودند چون واقعیت در آن نبود البته همان طور که رهبری فرمودند ما در مسئله دفاع از فلسطین شفاف هستیم.



غرب از ماشین پرتحرک منطقه عقب افتاده است



نماینده مردم قم در مجلس ادامه داد: آنها احساس می کنند از ماشین پرتحرک بیداری منطقه و انقلاب‌ها عقب افتاده‌اند و هر قدر سرعت گیر هم می گذارند اثری ندارد و برای آنها بسیار گران است و تحلیل آنها این است که ماده المواد این تحولات ایران است و اگر چه به روی خود نمی آورند اما در مجالس خصوصی خودشان این را مطرح می کنند.



وی بیان داشت: براساس اسناد ویکی‌لیکس یکی از این شاهان منطقه که پول زیادی هم دارد و نمی داند چه کار کند به آمریکایی‌ها گفته بود سر مار را، یعنی ایران را بزنید؛ چون شرایط غرب و آمریکا را متحول کرده است .

رئیس مجلس گفت: آنها در قبال ایران بهانه گیری می کنند و با یک لابی به سمت تحریم رفتند.



لاریجانی با بیان اینکه تحولات منطقه دو بعد مثبت و منفی دارد افزود: بعد مثبت آن این است که حرکت نهضت های اسلامی توان تفکر اسلامی را بالابرده و ریشه تفکر امام در این تحولات منطقه دیده می شود که توان بزرگی برای دنیای اسلام است؛ البته گاهی بد سلیقگی‌ها در داخل مانع فهم آن می‌شود اما جریان بالنده‌ای از فکر اسلامی در منطقه به وجود آمده است که جایگاه ایران را هم بالا می برد و باید از آن هم دفاع کرد و ایران داهیانه عمل کرد که از ابتدا هم از این حرکت‌ها دفاع کرد.



وی اضافه کرد: بعد منفی آن این است که کشورهای مرتجع منطقه دست به دست هم داده اند تا جلوی این انقلاب‌ها را بگیرند و الان ستیز شیعه و سنی و لابی بر کشورهای بزرگ برای فشار زیاد بر ایران را پیش گرفته اند و زمان جنگ هم این کار را انجام می دادند؛ می خواهند در داخل ایران نوعی واگرایی را به رخ بکشند؛ شگرد آنها برجسته کردن ناتوانی اقتصادی در ایران و نوعی واگرایی در داخل است و اوباما با تحولات ارز حرفهای بی ادبانه ای زد.



رئیس قوه مقننه با اشاره به وضع اقتصادی کشور اظهار داشت: اگرچه ما پیشرفت‌هایی در این زمینه داشته ایم اما از برخی جهات ضعف داریم که باید شناخت و قبول کرد و اصلاح کرد؛ مسکن مهر درست و داهیانه است که زمین را از بورس خارج کردند یا توجه به نقاط محروم و ... بسیار ارزشمند است.



وضعیت عدالت در کشور بهتر شده است



وی تصریح کرد: واقعیت این است که با توجه به عدالت وضع ضریب جینی بهبود یافته و سمتگیری درستی بوده است اما برخی نقاط ضعف داریم . بیکاری از جمله آنهاست که هنوز علاج نشده است و راه حل هم دارد؛ ضعف دیگر گرانی است و مشکل کلان کشور به شمار می رود و در چند ماه اخیر مردم را به شدت آزرده کرده است؛ از نظر فرهنگی نقاط قوت و ضعفی داریم، نقطه قوت ما گسترش فرهنگ تشیع است و در برخی قسمتها هم مانند عرفانهای کاذب و خرافه گرایی ضعف داریم.



لاریجانی تاکید کرد: جریان بین المللی با ابزار رسانه ای به دنبال تضعیف فرهنگ دینی کشور است و می خواهند واگرایی های سیاسی ایجاد کند.



وی بیان داشت: در حوزه سیاست مسئله حساس و مهمی نداریم با توجه به اینکه رهبری هوشمندی داریم و علما و روحانیت مسئولیت خود را به خوبی انجام داده اند و اگر مشکلی هم بوده است با توجه به نقش مردم و راهنمایی ها خود حل شده است و مسئله دندانگیری در این عرصه نیست.



رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز تمام تلاش غرب برای حضور کمرنگ مردم در انتخابات است تا آن را علم کنند از همین رو انتخابات این دوره بسیار مهم است و اگر انتخابات پر فروغی داشته باشیم چه در بحث تحریم‌ها و چه حرف‌های گنده تری که می زنند ما حریف را پس زده ایم.



وی اظهار داشت: این انتخابات علاوه بر وجهه سازی برای انقلاب از جهت منافع و امنیت ملی بسیار مهم است تا اگر فروغی نداشت فشارها و تحریم ها را زیاد کنند.



واردات زیاد سم مهلک برای کشور است



لاریجانی با بیان اینکه مسائل اقتصادی راه حل دارد اظهار داشت: تحریم نوعی تهدید است که به شرط داشتن استراتژی درست اقتصادی می توان آن را به فرصت تبدیل کرد و آن تولید داخل است اگر به سمت رونق تولید برویم هم اشتغال ایجاد می شود و هم در مقابل تحریم‌ها ایستاده ایم؛ واردات زیاد در کشور سم مهلک برای کشور است.اگر به تولید داخل بها دهیم بازار رونق پیدا می کند و نیاز چندانی به واردات نخواهیم داشت.



وی بیان داشت: تا تولید داخل را افزایش ندهیم نمی توانیم اشتغال ایجاد کنیم فقط ممکن است اشتغال کاذب ایجاد شود.



سیاست مجلس؛ هدفمندی با گامهای آهسته تر



لاریجانی تاکید کرد: باید از نقدینگی زیاد جلوگیری شود؛ طرح یارانه‌ها برای جلوگیری از اسراف بسیار لازم است اما باید درست انجام شود در مجلس هشتم ما یکسال کار کارشناسی کردیم که باید در طول پنج سال انجام شود اما این طور نشد و تورم ایجاد کرد؛ در بودجه امسال 30 هزار میلیارد تومان مجلس اجازه داد تا دولت اوراق مشارکت بفروشد و نقدینگی را جمع کند و وارد کارهای عمرانی کند اما انجام نشد چون سودی که می‌خواستند در نظر بگیرند متناسب با تورم نبود مجلس هنوز هم معتقد است هدفمندی با گامهای آهسته تر انجام شود تا فشار بر مردم وارد نشود.



مسجد باید محور کار فرهنگی باشد



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مباحث فرهنگی عنوان کرد: آنطور که من می فهمم در مباحث فرهنگی باید به سمت فرهنگ دینی و ترویج آن پیش برویم در هر شهر و منطقه ای که ما مدرسه علمیه و یا مرکز دینی داشتیم فضای شهر تحت تاثیر آن قرار گرفته است اما اداره های فرهنگی ما با وجود پول زیادی که می‌گیرند دردی دوا نمی‌کند؛ باید مسجد محور باشد و کتابخانه و مسائل دیگر در حاشیه آن قرار گیرد که در مجلس برای گسترش مدارس علمیه و هم محور قراردادن مسجد ما برنامه ریزی کردیم و بودجه خوبی هم گذاشتیم.



رئیس مجلس ادامه داد: برای گسترش مدارس علمیه در استان‌ها سالی حدود 300 میلیارد تومان بودجه قرار دادیم البته نه برای بودجه جاری حوزه که من هم معتقدم حوزه نباید دولتی شود همچنین نیم درصد از بودجه کشور را برای گسترش فعالیتهای قرآنی گذاشت و مجلس توان خود را گذاشت اما اینکه تا چه حد اجرایی شد بحث جدایی است.



وی ادامه داد: باید برای هزینه‌های برق مسجد و وضعیت برق وآب آن در مجلس فکری کرد تا تخفیف داده شود و باید دولت را الزام کنیم تا برق قطع نشود.



لاریجانی در بخش دیگری از سخنانش گفت: باید در داخل همگرایی جدی حول تفکر رهبری ایجاد کنیم و دعواهای خرد را کنار بگذاریم دشمن در این صورت با صف‌های بهم پیوسته مواجه خواهد شد؛ نباید اینقدر انشعابات در کشور وجود داشته باشد.



وی ادامه داد: باید مسیر ما در راه روحانیت و حوزه و مرجعیت روشن باشد؛ ما ضررهای زیادی از افکار روشنفکرمآبانه و کسانی که راه خود را از روحانیت جدا کردند دیده‌ایم.



نماینده قم در مجلس تصریح کرد: آنچه می تواند کشور را از نظر سیاسی و فرهنگی صیانت کند این است که در عرصه سیاسی حول سخنان رهبری همگرایی ایجاد کنیم و در زمینه فرهنگی نیز راه روحانیت و تشیع که 1400 سال است مطرح است راه برویم و نباید راههای بدلی نادرست را برویم.



وی در ادامه با اشاره به وضع قم و مشکلات این استان اظهار داشت: برداشت من این بود که حل مشکلات قم با روش متعارف ممکن نیست و باید تلاش جدی صورت گیرد؛ اولین مشکل مشکل آب بود که قدری حل شده است.



شوری آب قم رفع می‌شود



لاریجانی تصریح کرد: البته آب به علت کمبود مقداری شور است که باید با پیگیری بیشتر آن را حل کنیم البته 70 درصد آن حل شده است.



وی با اشاره به مشکلات ترافیکی استان به طرح حرم تا حرم اشاره کرد و اظهار داشت: در این زمینه بد تصمیمگیری شده بود وزیر وقت کشور در بازدید از حرم گفته بود از این جا راه بکشید و همین حرف مردم را بیچاره کرد چون فورا طرحی روی این حرف گذاشتند که در مسیر خانه‌های مردم بود که البته ما مجبور شدیم 400 میلیارد تومان اوراق مشارکت بفروشیم تا این راه باز شود البته طرح موفقی خواهد بود.



رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به احداث فرودگاه تصریح کرد: به دلیل نزدیکی به فرودگاه امام خمینی(ره) اجازه ساخت فرودگاه به قم را نمی‌دادند و دو سال وقت برد تا مسئولان مربوطه راضی شدند که البته برای قم بسیار لازم است و امیدواریم تا سال 92 هواپیما بنشیند.



وی بیان داشت: درباره مترو کار شروع شده و با رشد جمعیت قم و مهاجر نشین‌های آن حتما لازم است؛ منوریل هم به عنوان اولین شهر اجرا می‌شود که خوب هم هست و آقای احمدی نژاد هم اصرار داشتند که این کار بشود.



لاریجانی افزود: مسئله اشتغال در قم بخش مهم دیگر است و اگر برای فرزندان فکری نکنیم بحران اجتماعی برای قم ایجاد می‌شود لذا باید برای بخش صنعت فکری شود که چند شهرک راه افتاده و در حال توسعه است و اقبال خوبی به آن شده البته صنعت در کشور مشکلاتی دارد.



وی تاکید کرد: مشکل اشتغال با توسعه صنعت و دامداری‌ها که قطب دامداری است حل خواهد شد البته باید 10 سال دیگر با شتاب جلو برویم تا وضع قم از لحاظ اقتصادی بهتر شود.



تخریب خلاف شرع است



لاریجانی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تخریب علیه خود گفت: من تخریب را خلاف شرع و غیراخلاقی می بینم؛ سی دی پخش می‌کنند که در آن عکس من در کنار آقای هاشمی است که در نماز جمعه گرفته شده است که من در کنار آقای هاشمی و احمدی نژاد نشسته ام و آنوقت این طرف عکس را نشان می‌دهند و سمت دیگر را سانسور کرده اند؛ این کار چه معنایی دارد؛ چرا می خواهیم دیگران را خراب کنیم.



وی ادامه داد: من رئیس مجلس هستم و در مجمع تشخیص هم در کنار آقای هاشمی می نشینم؛ این عکس را می اندازید که بگوئید من ولایت فقیه را قبول ندارم؛ اینکه حرف گزاف و بدی است؛ ما افتخار می کنیم که مقلد رهبری هستیم و من و خانواده ام مقلد رهبری هستیم چرا باید دروغ بگوئیم از دروغ گفتن‌ها می‌خواهیم برویم مجلس چکار کنیم.



والله یک وجب زمین در قم ندارم



لاریجانی بیان داشت: گفتند لاریجانی در قم خانه بزرگی در پردیسان می سازد والله من یک وجب زمین در قم ندارم.



وی افزود: گفتند لاریجانی در بحث وزیر اقتصاد دفاع کرده پس دستی داشته است؛ من موافق استیضاح بودم و ما در جلسه سران قوا تصمیم گرفتیم با هر مسئولی در هر رده ای برخورد کنیم و وزیر باید استیضاح می‌شد و کنار می‌رفت اما در روزهای آخر بر من تکلیف شد که دفاع کنم.



رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: من بنایی برای پاسخگویی به این حرفها ندارم و نه به درد دنیا و نه آخرت می خورد و ما اگر عرضه داریم باید مشکلات مردم را حل کنیم.



تکذیب تبریک به موسوی



وی افزود: شایعه کردند که البته برخی روحانی هم هستند که بنده به مهندس موسوی تبریک گفتم والله دروغ می گویند و می دانند هم دروغ است؛ چند تا از این آقایان یکسال و نیم پیش آمدند نزد من که تکذیب کنید من گفتم شما اگر مقدمات فقه را خوانده باشید کسی که مدعی است باید بینه بیاورد نه من؛ در عین حال گفتم دروغ است و تکذیب کردم اما باز هم می گویند.



لاریجانی تاکید کرد: می گویند ساکتین فتنه فلان کردند؛ ما ساکت فتنه ایم یا شما راکب فتنه اید برای مداخل خودتان؛ ما افتخار می‌کنیم پشت سر رهبری هستیم و با جان و دل هستیم و روزی که در دوره ریاست جمهوری برای ایشان غربتی بود ما پشت سر ایشان بودیم در سپاه پاسداران.



آقایان انقلابی دوم خرداد کجابودند



وی اظهار داشت: آقایانی که خیلی انقلابی هستند زمان دوم خرداد کجا بودند؟ چه کسی از حریم ولایت دفاع کرد؟ در همین حوادث هم این طور بود؛ از روزی که انتخابات شروع شد من پشت سر رهبری سخنرانی کردم و هیچکدام از سران قوا به این اندازه سخنرانی نکردند و مکتوب است؛ چرا دروغ می گویید؛ چه بهره ای می برید؛ اگر کسی حرف حسابی دارد چرا شبنامه پخش می کنند.



لاریجانی با اشاره به وظایف مجلس تاکید کرد: مجلس باید قانون بنویسد و بر اجرای آن نظارت کند وگرنه با این همه هزینه مجلس به چه دردی می خورد؛ مجلس باید مجموعه ای از متخصصان شجاع و عالم باشد که قانون را پیگیری کنند و در مجلس هشتم تلاش کردیم تا در این مسیر باشیم و در برخی مواقع ناموفق بودیم.