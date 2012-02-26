تاکید فرماندار اسکو بر اجرای عدالت و برگزاری انتخابات سالم

به گزارش خبرنگار مهر، آثری روز یکشنبه در این گردهمایی، انتخابات را به عنوان یک مولفه امنیت ساز در جامعه برشمرده و گفت: حضور در انتخابات خنثی کننده هجمه تهدیدها و توطئه های استکبار جهانی در شرایط فعلی جامعه بوده و این حضور به وسیله مردم و مجریان انتخابات ترسیم می شود.



فرماندار اسکو تامین آسایش، آرامش و امنیت کشور را در گرو مشارکت عمومی مردم در سرنوشت خود خوانده و اظهار داشت: در سایه امنیت و آرامش فکری و روحی ، جامعه به سوی پیشرفت و سعادت رهنمون شده و پله های ترقی و سلامتی همراه با نشاط و معنویت طی خواهد شد.



وی در این همایش با اشاره به افزایش جمعیت در شهرستان اسکو، از افزایش صندوق های اخذ رای در این حوزه انتخابیه نیز خبر داد و گفت: تعداد شعبات اخذ رای با 10 شعبه افزایش به 95 شعبه رسیده که در این تعداد شعبه اخذ رای بیش از 1224 نفر از اعضای هیئت نظارت، هیئت بازرسی، هیئت اجرایی، نمایندگان فرماندار و نیروهای انتظامی وظیفه برگزاری این انتخابات را بر عهده خواهند گرفت.



آثری یکی از وظایف اصلی مجریان انتخابات را برگزاری بی عیب و نقص آن عنوان و تاکید کرد: صیانت از آرای مردم و اجرای سالمترین انتخابات از جمله اهداف و وظایف مجریان انتخابات بوده و اجرای عدالت در انتخابات، عمل به سفارش تعالیم اسلامی و الهی به شمار می رود.