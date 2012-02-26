نحوه نقل و انتقال نیرو رسمی و پیمانی در سال تحصیلی91-90 اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، در بخشنامه وزارت آموزش و پرورش آمده است: به منظورکیفیت بخشی به امر ساماندهی و استفاده بهینه از نیروی انسانی موجود در مناطق آموزش و پرورش، دستورالعمل نقل و انتقال نیروهای رسمی وپیمانی شاغل در واحدهای آموزشی ، متقاضی انتقال درون یا برون استانی به ادارات کل آموزش وپرورش استانهای کشور تفویض شده است، بنابراین مقتضی است با رعایت دقیق شرایط و ضوابط اعلام شده و مطابق جدول زمانبندی ، درخواست متقاضیان انتقال البته مشروط به عدم نیاز واقعی مبداء و نیاز مقصد با اولویت رسیدگی به درخواست ایثارگران ، مورد بررسی قرار گیرد وبا انتقال افرادی که با تقاضای آنان موافقت شده همکاری لازم صورت گیرد.

براساس این گزارش، برخی از شرایط و مقررات درج شده در این بخشنامه برای نقل و انتقال،داشتن حداقل 5 سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش تا پایان شهریور ماه سال 91 ،‌ عدم تعهد خدمت به منطقه مبدا و... می باشد.

این گزارش می افزاید: کلیه حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر منتقل شدگان باید از تاریخ اول مهر ماه سال 91 از محل اعتبارات ادارات کل آموزش و پرورش مقصد پرداخت شود.

براساس این گزارش،انتقال نیرو به شهر تهران ممنوع است.

وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد: درخواست انتقال فرهنگیان به دلیل ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر و همسر فرهنگی آنان (در صورت زوجین فرهنگی)با داشتن حداقل 3 سال سابقه خدمت بصورت موقت بررسی می شود.

باید شرایط و تمهیدات به نحوی فراهم شود تا ضمن عدم مراجعه متقاضیان به واحدهای ستادی ، کلیه مراحل انتقال، تعیین نهایی متقاضیان انتقال دائم و ساماندهی تا تاریخ پایان مردادماه سال91 به پایان رسد و مسئولیت نظارت برحسن اجرای این دستورالعمل و پاسخگویی به متقاضیان باتوجه به تفویض اختیار کامل برعهده مدیران کل آموزش و پرورش استانها است.