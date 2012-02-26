برگزار ی نمایشگاه آثار هنرهای تجسمی در شاهرود

مینا مختاریان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به برگزاری نمایشگاه آثار هنرمندان سطح کشور به عنوان بخش جنبی چهارمین جشنواره بین المللی فجر در این شهر، افزود:این آثار در رشته های مختلف هنرهای تجسمی شامل نگارگری، تذهیب، نقاشی ،تصویر سازی و عکس است.

وی خاطر نشان کرد: این نمایشگاه در گالری "سیب" فرهنگسرای مهر ازششم تا یازدهم اسفند ماه جاری به روی علاقمندان گشوده است.

مسئول امور هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شاهرود تاکید کرد: این نمایشگاه سومین نمایشگاه در این رابطه می باشد.

وی افزود: در نمایشگاه قبلی در رشته کاریکاتور و عکس شاهد آثار بین المللی از کشورهای سوریه و ترکیه و چند کشور دیگر خارجی نیز بودیم.

مختاریان اظهار داشت: تا کنون نمایشگاهها بصورت تبادل آثار بین دو شهرستان شاهرود و سمنان برگزار گردیده است.

این نمایشگاهها با همکاری امور هنری و انجمن هنرهای تجسمی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شاهرود برگزار شده است.