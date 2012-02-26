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۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۰۰

مختاریان به مهر خبر داد:

برگزار ی نمایشگاه آثار هنرهای تجسمی در شاهرود

برگزار ی نمایشگاه آثار هنرهای تجسمی در شاهرود

شاهرود- خبرگزاری مهر: مسئول امور هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شاهرود گفت: آثار 91 هنرمند سراسر کشور در معرض دید هنرمندان و مردم شاهرود گذاشته شد.

مینا مختاریان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به برگزاری نمایشگاه آثار هنرمندان سطح کشور به عنوان بخش جنبی چهارمین جشنواره بین المللی فجر در این شهر، افزود:این آثار در رشته های مختلف هنرهای تجسمی شامل نگارگری، تذهیب، نقاشی ،تصویر سازی و عکس است.

وی خاطر نشان کرد: این نمایشگاه در گالری "سیب" فرهنگسرای مهر ازششم تا یازدهم اسفند ماه جاری به روی علاقمندان گشوده است.

مسئول امور هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شاهرود تاکید کرد: این نمایشگاه سومین نمایشگاه در این رابطه می باشد.

وی افزود: در نمایشگاه قبلی در رشته کاریکاتور و عکس شاهد آثار بین المللی از کشورهای سوریه و ترکیه و چند کشور دیگر خارجی نیز بودیم.

مختاریان اظهار داشت: تا کنون نمایشگاهها بصورت تبادل آثار بین دو شهرستان شاهرود و سمنان برگزار گردیده است.

این نمایشگاهها با همکاری امور هنری و انجمن هنرهای تجسمی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شاهرود برگزار شده است.

کد مطلب 1543891

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