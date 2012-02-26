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۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۴۱

معاون دبیر کل سازمان ملل از مسکن مهر صدرا بازدید کرد

معاون دبیر کل سازمان ملل از مسکن مهر صدرا بازدید کرد

شیراز - خبرگزاری مهر: "جوآنکلوس" معاون دبیر کل سازمان ملل از پروژه های مسکن مهر شهر جدید صدرا بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، "جوآنکلوس" صبح امروز یکشنبه که به همراه دستیار خود به شیراز سفر کرده از پروژه های زیست جزایر و اتحادیه سه تعاونی مسکن مهر شیراز واقع در شهر جدید صدرا دیدن کرد.

در این بازدید آنکلوس از نزدیک در جریان هزینه های ساخت، نحوه ساخت و مهندسی این پروژه ها قرار گرفت.

در جریان این بازدید سید محمد رضا دیهیمی مدیر کل مسکن و شهرسازی استان فارس نیز ضمن ابراز خرسندی از ورود این مقام سازمان ملل به شیراز عنوان کرد: مسکن مهر یکی از پروژه هایی است که کاملا بر اساس استانداردهای موجود ساخته شده و مقررات ملی ساختمان نیز در ساخت این پروژه ها به صورت کامل رعایت شده است.

کد مطلب 1543892

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