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۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۵۸

محمدپور:

شور انتخاباتی بردخون را فرا گرفته است

شور انتخاباتی بردخون را فرا گرفته است

بوشهر - خبرگزاری مهر: بخشدار بردخون گفت: در روزهای اخیر شور انتخاباتی بخش بردخون را فرا گرفته و برنامه آموزشی مجریان انتخابات و هیئت اجرایی و نمایندگان بخشدار اجرا و نشستهای متعددی در منطقه برگزار شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود محمدپور صبح یکشنبه در همایش انتخابات بخش بردخون اظهار داشت: با مشارکت همه ادارات و نهادها بویژه ارگان های نظامی و انتظامی شاهد فضای  آرامش در منطقه بوده ایم و با همفکری با روحانیت به ویژه امام جمعه بخش و توزیع بروشور اخلاق انتخاباتی بین مردم، تلاش کرده ایم همراه با مردم در این زمینه حرکت کنیم.

وی اضافه کرد: حضور پرشور مردم در راهپیمایی عظیم 22 بهمن ما را دلگرم کرد که مردم ایران بویژه این بخش همواره در خط ولایت و انقلاب خواهند ماند و حاضر نیستند نظام خود را تنها رها کنند و این را بارها به اثبات رسانده اند.

محمدپور یادآور شد: دشمن بار دیگر از انقلاب و نظام ما ضربه خواهد خورد و صدای شکست و نا امیدی معاندان و بدخواهان نظام را از همین امروز می شنویم تا ایران اسلامی با رهبریهای مقام معظم رهبری به سوی قله های فتح و ظفر حرکت سازنده و ثمربخش خود را ادامه دهد.

رئیس هیئت اجرایی انتخابات بخش بردخون ادامه داد: فضای صمیمانه و امیدوارکننده ای در بخش حاکم است و مراحل مختلف آماده سازی مقدمات انتخابات انجام شده  و برای این امر مهم 9صندوق در بخش پیش بینی و آماده شده تا آرای مردم را اخذ نماید و بیش از240 نفر دست اندرکار این حرکت بزرگ دربخش بردخون خواهند بود.

همایش انتخاباتی با حضور شوراهای اسلامی، دهیاران، هیئت های اجرایی ونظارت وبازرسی، نمایندگان بخشدار و مسئولانی نظیر فرماندار، معاونان فرماندار، بخشدارمرکزی درسالن کنفرانس شهید انیسه بردخون برگزار شد.

کد مطلب 1543896

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