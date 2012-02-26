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۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۰۵

اختراع دستگاه رنگ ترکیبی ساز بر روی پشم توسط مربی تبریزی

تبریز - خبرگزاری مهر: ناصر نظامی دوست مربی آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی با استفاده از فکر ، ذوق و ابتکار خود توانست دستگاه رنگ ترکیبی ساز بر روی پشم را اختراع کند.

به گزارش خبرنگار مهر، این دستگاه با استفاده از یک موتور دو طرفه و چنگک برای گرفتن نوک پشم بر روی یک شستی پلاستیکی که داخل آن باطری به عنوان انرژی جای گرفته طوری که در داخل کف دست بافنده قرار می گیرد، طراحی و ساخته شده است.

ضمنا برای درست کردن رنگهای ترکیبی با متراژهای بالا نوع دوم دستگاه را به صورت کنترل از راه دور با همان سیستم ارائه شده ساخته شده است. بعد از اتصال پشم به چنگک به کمک شستی هایی که روی دستگاه تعبیه شده حرکات چپ و راست را با فشار بر روی این دگمه ها انجام گرفته و مراحل ترکیب شروع و خاتمه می پذیرد.

کاربرد این دستگاه در نساجی و بافت تابلو فرش است.

بنا بر این گزارش مدت زمان ساخت این دستگاه 6 ماه طول کشیده و تمامی مراحل ساخت این دستگاه توسط خود مربی صورت پذیرفته است.

این دستگاه در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی کشور به شماره 70530 به ثبت رسیده است.

کد مطلب 1543897

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