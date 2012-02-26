ملت در مشارکت حداکثری پیشکسوت است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت صبح یکشنبه در جمع هیئت بازرسی انتخابات استان افزود: انتخابات 12 اسفندماه را، مهمترین، حیاتی ترین، زیربنایی ترین و کلیدی ترین انتخابات 33 گذشته برای دوستداران و دشمنان نظام دانست که ساعتها جای بحث و تحلیل دارد.

وی اظهار داشت: موقعیت زمانی، مکانی و اوضاع داخلی و بین المللی کشور است که حساسیت این انتخابات را بالا برده است.

قناعت گفت: در طول 33 سال انقلاب، انتخاباتی را در کشور سراغ نداریم که درصد مشارکت مردم کمتر از 50 درصد باشد در حالیکه درصد مشارکت مدعیان تاکنون بالاتر از 50 درصد نبوده است.

وی افزود: رغبت مردم به سمت ولایت و رهبری از عوامل حساسیت این انتخابات است که بسیار ارزشمند است و بیانگر آن است که نظام در حال آماده سازی جریانات و مسایل بزرگ است.

قناعت ادامه داد: از بعد بین الملل نیز، راهبرد و برنامه های دشمن را در سه محور کاهش مشارکت، ایجاد چالش امنیتی و در نهایت ناکارآمد جلوه دادن الگوی ایرانی اسلامی می توان خلاصه کرد که از دلایل دیگر حساسیت این انتخابات به شمار می رود.

این مقام عالی اجرایی گلستان با اشاره به اینکه در هر انتخاباتی حساسیت های منطقه ای و قومیتی وجود دارد، گفت: تنوع قومیتی استان فرصتی است که ضمن بهره مندی از آن باید مراقبت شود تا ایجاد اصطحکاک نکند.

قناعت افزود: استکبارگران و دول غربی بدنبال آنند که از کوچکترین موضوعات، استفاده و آن را تبدیل به موضوع امنیتی در کشور کنند تا در زمان خاص با نیروهای تربیت شده، نقش چالش و حساسیت را در نظام ایفا کنند.

در استان گلستان 71 نامزد روز 12 اسفند برای هفت کرسی نمایندگی رقابت می کنند..