اسلام آباد در صدد حل اختلاف ايران و آمريكاست//ايران حق دسترسي به تكنولوژي صلح آميز هسته اي را دارد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رويترز، قصوري در يك كنفرانس خبري گفت:"ما مي خواهيم از ديدگاه و موضع اتحاديه اروپا پشتيباني كنيم و مي توانيم كمك كنيم تا جو پرتنش آرامتر شود و اين آن چيزي است كه ما در حال انجام آن هستيم.

وي گفت : پاكستان به جامعه بين الملل گفته است كه جهان اسلام نمي تواند بعد از جنگ افغانستان و عراق به رهبري آمريكا، جنگ ديگري را در عضوي از جامعه اش بپذيرد.

اين مقام پاكستاني همچنين مي گويد:هر راه حلي براي مساله برنامه هاي هسته اي ايران بايد منافع تمام طرفها را از جمله حق ايران براي دسترسي و استفاده از انرژي هسته اي بهمان صورتي كه در پيمان NPT تجليل شده، دربرگيرد.

همچنين وزير امور خارجه پاكستان اعلام كرد:" اين مساله بايد از طريق مسالمت آميز حل و فصل گردد و حق ايران در قالب پيمان NPT به رسميت شناخته شده و تامين گردد".