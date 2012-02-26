چشم انداز جامع نظام دینی و علمی حوزه تدوین شود/برگزاری آئین شعمدان گردانی

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده مقام معظم رهبری و تولیت آستانه مقدسه قم گفت: باید با توجه و بهره گیری از کلام قرآن و فرامین اهل بیت (ع) چشم انداز جامعی برای نظام دینی وعلمی حوزه علمیه تدوین شود.



حجت الاسلام سید محمد سعیدی در دیدار با طلاب سطح چهار و دکترای مجتمع آموزش عالی فقه و معارف اسلامی وابسته به جامعه المصطفی العالمیه (ص) که در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر برگزار شد، اظهار داشت: نظام، دستگاه‌ها و نهاد‌هایی که می‌خواهند کاری عقلی و جهانی انجام دهند باید یک چشم انداز جامع و آینده نگری داشته باشند.



امروز شاهد رشد نظام مند برخی دینی هستیم



وی بیان داشت: با پیروزی انقلاب اسلامی و تدوین این چشم انداز در عرصه‌های مختلف به خصوص حوزه علمیه این امر تا حدودی تحقق یافت و امروز شاهد رشد با برنامه و نظاممند برخی نهاد‌های حوزوی و دینی هستیم که این کافی نیست و باید جامعیت پیدا کند.



تولیت آستانه مقدسه قم اظهار داشت: در گذشته طلاب حوزه علمیه با توجه به تلاش و انگیزه خود پیشرفت می‌کردند وعدم نظارت و وجود برنامه دقیق موجب می‌شد بعضی افراد برای تحقق جایگاه واقعی یک طلبه تلاش نکنند.



وی با اشاره به اینکه در گذشته نظام پزشکی ما نیز نیازمند پزشکان و متخصصین این عرصه بود و طبیبانی از کشورهای دیگر به ایران دعوت و طبابت می‌کردند، یادآور شد: دانشگاه‌های کشور با آینده نگری، برنامه ریزی و همکاری مسئولان امر به تربیت پزشک پرداختند و امروز متخصصین جامعه پزشکی ایران در سایر کشور‌ها مشغول به تدریس و خدمت هستند.



تاکید بر نظاممند کردن آموزش و پژوهش در حوزه و مدرسه‌های علمیه



امام جمعه قم اضافه کرد: این پروسه در بین اطبّای روح و روحانیون از اهمیّت و ارزش بیشتری برخوردار است و باید نسبت به نظام ند کردن آموزش و پژوهش حوزه و مدرسه‌های علمیه اهتمام ویژه‌ای داشت.



وی عنوان داشت: باید برای چشم انداز حوزه علمیه به گونه‌ای برنامه ریزی کرد که برای تبیین و نشر تک تک اوامر اهل بیت (ع) مرکزی ایجاد شود.



سعیدی تاکید کرد: دشمن و استکبار جهانی برای ضربه زدن به اسلام برنامه، تحقیق و توطئه‌های زیادی دارد و در پی ایجاد راه‌های مختلف برای حمله به این مکتب الهی است که باید با توجه و بهره گیری از کلام قرآن و فرامین اهل بیت (ع) چشم انداز جامعی برای نظام دینی وعلمی حوزه علمیه تدوین شود.



وی در پایان با اشاره به اینکه امام رضا (ع) عالم آل الله (ع) است، ابراز داشت: این عالمیت مقطعی نیست و با هجرت حضرت معصومه (س) به شهر قم تداوم و انتشار پیدا کرد.



سکوت رهبران دینی موجب عدم تحقق عدالت جهانی خواهد شد



استاد دانشگاه جامعه‌شناسی بروکلین نیویورک گفت: سکوت رهبران دینی جهان موجب عدم تحقق صلح و عدالت جهانی خواهد شد.



الکس اس. ویتال که برای شرکت درهمایش بیداری در آمریکا و اروپا، وال‌ استریت نماد اعتراض به بحران و بی‌عدالتی به ایران سفر کرده بود با حضور در قم در حاشیه دیدار از آستانه مقدسه کریمه اهل بیت (س) اظهار داشت: این رهبران دینی جهان هستند که باید مردم را آگاه کنند و تنها راه سازش سیاستمداران با قوانین و احکام الهی آگاه کردن مردم توسط رهبران دینی است.



استاد دانشگاه جامعه‌شناسی بروکلین نیویورک تاکید کرد: شعار صلح و عدالت جهانی، با تبیین ارزش‌ها و آرمان‌های دینی و آگاهی بخشی رهبران دینی به جوامع محقق خواهد شد.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنبش وال استریت بیان داشت: این مردم و جوامع آگاه هستند که می‌توانند بر سیاست مداران مدعی حقوق بشر و متعهد بودن به قوانین الهی غلبه کنند و بیداری در آمریکا و سطح جهان در گرو آگاهی است.



ایجاد تعادل در وجوه مختلف اجتماعی وابسته به ثبات در دموکراسی است



ویتال یادآور شد: به وجود آمدن توازن و تعادل در وجوه مختلف اجتماعی وابسته به برابری، ایجاد شرایط مساوی و ثبات در دموکراسی است.



برگزاری آئین شعمدان گردانی در حرم حضرت معصومه (س)



همزمان با شام وفات کریمه اهل بیت (س)، آئین شمعدان گردانی و مراسم ویژه عزاداری با حضور آیت الله مکارم شیرازی در حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگزار می‌شود.



بر اساس این گزارش، آئین شمعدان گردانی ساعت هشت شامگاه ۱۳ اسفند ماه با حضور و سخنرانی آیت الله ناصر مکارم شیرازی، خدام آستانه مقدسه و اقشار مختلف مردم در شبستان نجمه خاتون حرم مطهر برگزار می‌شود.



لازم به ذکر است، سخنرانان شب وفات؛ حجت الاسلام فرحزاد، صبح وفات؛ حجت الاسلام صدیقی، عصر وفات؛ حجت الاسلام مومنی و شام وفات؛ آیت الله توکل خواهند بود.



همچنین دسته عزداری خادمان آستانه مقدسه کریمه اهل بیت نیز ساعت ۹ صبح شنبه ۱۳ اسفند ماه با حضور هیئت‌های مذهبی و اقشار مختلف مردم از بیت النور (میدان میر) به سمت حرم مطهر حرکت خواهد کرد.