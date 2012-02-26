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۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۳۸

درگفتگو با مهر عنوان شد:

پیش‌بینی رشد 60 درصدی کمکهای مردمی در جشن نیکوکاری امسال

پیش‌بینی رشد 60 درصدی کمکهای مردمی در جشن نیکوکاری امسال

معاون مشارکتهای مردمی در کمیته امداد امام خمینی(ره) گفت: پیش‌بینی می‌کنیم طی روزهای برگزاری جشن نیکوکاری امسال کمکهای مردمی جمع آوری شده بیش از 60 درصد رشد داشته باشد.

سعید ستاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: جشن نیکوکاری امسال با همکاری صدا و سیما، بسیج و سازمان دانش آموزی طی روزهای 17، 18 و 19 اسفند ماه برگزار می شود.

به گفته وی، در روز 17 اسفند ماه بیش از 115 هزار پایگاه از سوی سازمان دانش آموزی در سراسر کشور به منظور جمع آوری هدایای مردم نیکوکار برپا خواهد شد.

معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد تاکید کرد: در سال جاری پیش بینی می شود میزان کمکهای مردمی از افزایش زیادی برخوردار باشد بطوریکه به 30 میلیارد تومان یعنی رشد 60 درصدی نسبت به سال گذشته برسد.

ستاری گفت: در روز 18 اسفند ماه نیز 15 هزار پایگاه در سراسر کشور برپا خواهد شد و در روز 19 اسفند ماه نیز که جمعه است، در مسیر نمازگزاران پایگاههایی برپا می شود.

کد مطلب 1543903

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