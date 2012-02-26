شناگر یزدی در مسابقات نابینایان و کم بینایان کشور خوش درخشید

به گزارش خبرگزاری مهر، دهمین دوره مسابقات شنای نابینایان و کم بینایان قهرمانی کشور در مجموعه ورزشی شهید شیرودی تهران برگزار شد که علی ناصر دهقان تنها شناگر یزدی حاضر در این مسابقات در مواد 400 متر آزاد و 100 متر قورباغه بر سکوی نخست ایستاد و گردن آوریز طلا را از آن خود کرد.

وی در ماده 50 متر پروانه هم مدال نقره کسب کرد و در ماده 200 متر آزاد نیز توانست مقام چهارمی را از آن خود کند.

علی ناصر دهقان مسئولیت کمیته شنای هیئت نابینایان و کم بینایان استان یزد را بر عهده دارد.

یزد میزبان سمینار تخصصی مسئولان و کارشناسان هیئت های پزشکی ورزشی سراسر کشور

سمینار تخصصی مسئولان و کارشناسان هیئت های پزشکی ورزشی استان های سراسر کشور از روز دوشنبه هشتم اسفندماه برای نخستین بار در یزد برگزار خواهد شد.



این سمینار با هدف آموزش کارشناسان خدمات درمانی هیئت های ورزشی با حضور 85 نفر از سراسر کشور از فردا هشتم اسفند ماه در یزد آغاز می شود و به مدت سه روز ادامه خواهد داشت.

رئیس کمیته خدمات درمانی، رئیس کمیته بازرسی و دبیر فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران در این سمینار حضور خواهند داشت.



تیم یزد ب قهرمان مسابقات شنا بانوان استان

تیم یزد ب در مسابقات شنا بانوان قهرمانی استان بر سکوی نخست ایستاد.

مسابقات شنای بانوان قهرمان استان یزد با حضور شش تیم تفت، اردکان، بافق، ابرکوه، یزد الف و یزد ب به میزبانی سنگ آهن بافق در استخر آهن شهر برگزار شد.



شرکت کنندگان در این مسابقات در مواد قورباغه، کرال پشت، کرال سینه، پروانه و آزاد با هم به رقابت پراختند.



در پایان این مسابقات تیم یزد ب با کسب 554 امتیاز اول شد و تیم های یزد الف و بافق با امتیازهای 413 و 336 به ترتیب مقام های دوم و سوم را کسب کردند.



فاطمه تیموری، سپیده جعفری، ساجده حسینی، فاطمه السادات صفوی مقدم نادره نظری، پرستو فتحی، زهرا نجفی، راضیه انصاری، زینب خیرخواه، اکرم السادات صفوی مقدم، کوثر متولی، نادیا نگهی، سمیرا مظفری، سپیده جعفری، ساجده حسینی و فاطمه السادات صفوی مقدم در مواد مختلف رتبه نخست را از آن خود کردند.