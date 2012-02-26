کاندیداها اخلاق اسلامی را در تبلیغات خود رعایت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن شریعت نژاد صبح یکشنبه در کارگروه تخصصی اجتماعی و فرهنگی استان لرستان با اشاره به اینکه انتخابات میدان نمایش عزم و اراده ملی است، اظهار داشت: حضور در انتخابات زمینه ساز ارتقا عزت و آبروی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

وی با بیان اینکه برگزاری انتخابات طی 33 سال گذشته به آبروی نظام افزوده است، بیان داشت: به واقع با برگزاری انتخابات های مختلف مردم سالاری واقعی از بدو تاسیس انقلاب تا کنون در ایران اسلامی خود را نشان داده است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه انتخابات در ایران اسلامی در تمام مقاطع مختلف برگزار شده است، ادامه داد: انتخابات در کشور تا کنون بدون هیچ گونه تاخیر در قالب انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شورای شهر و... برگزار شده است.

شریعت نژاد با تاکید بر اینکه این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی برای کشور بسیار مهم است، بیان داشت: در آستانه دهه چهارم انقلاب، کشورمان نیازمند یک مجلس قوی و کارآمد است.

وی با تاکید بر ورود نمایندگانی متعهد به مبانی اسلام و انقلاب به مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: به طور حتم حضور حداکثری مردم نیز در پای صندوقهای رای ضمن افزایش نقش مردم در تصمیم گیری ها و همچنین تثبیت نظام، ناامیدی دشمنان را به دنبال خواهد داشت.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ضرورت وجود فضای رقابت سالم میان نامزدهای مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نامزدها و هواداران آنها باید به گونه ای تبلیغات خود را انجام دهند که زمینه تخریب دیگر نامزدها فراهم نشود.

شریعت نژاد تصریح کرد: کاندیداها باید اخلاق انتخاباتی را در تبلیغات خود رعایت کنند.