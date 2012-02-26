هرمز رنگ گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، هنرمندسرا و مرکز بین‌المللی هنرهای محیطی پردیس در جزیره هرمز، میزبان سی ‌و ششمین جشنواره‌ هنر محیطی ایران شده است.

طبق اعلام برپاکنندگان، جشنواره سال جاری شامل بخش‌های متنوعی است. کارگاه‌های آن در بین روزهای 28 دی الی 10 بهمن ماه 1390 برگزار شد و بیش از پنجاه هنرمند در برنامه‌های آن شرکت کردند. در طول سال جاری استادن بسیاری در برنامه‌های هنرمند سرا شرکت کردند و آثار هنری خود را در طبیعت و محیط عمومی جزیره اجرا کردند.

در هفته جاری تعداد 15 مجسمه‌ساز و هنرمند محیطی در هنرمندسرا ساکن و در طبیعت هرمز آثار هنری خودشان را ارائه می‌دهند و برنامه‌های مرکز تا نوروز سال 1391 ادامه خواهد داشت. این جزیره به دلیل دارا بودن کوه‌های رنگی و تنوع مواد بستر بسیار مناسبی برای انجام اثر هنری در طبیعت است.



هنرمندسرا و مرکز بین‌المللی هنرهای محیطی پردیس، در جزیره هرمز خانه دکتر احمد نادعلیان، هنرمند محیطی شناخته شده در عرصه‌های بین‌المللی است. نمونه آثار این هنرمند که در بیش از چهل کشور دنیا پراکنده است، به صورت عکس در هنرمندسرا نیز به نمایش در آمده است.



هنرمندسرا همچنین یک موزه دائمی هنرهای محیطی است. همه ساله هنرمندان بومی و بین‌المللی در داخل و محله اطراف هنرمندسرا آثار خودشان را ارائه می‌دهند. تمامی دیوارهای بنا و محله اطراف را هنرمندان ایرانی و بین‌المللی با خاک‌های رنگی هرمز نقاشی کرده‌اند.



هنرمندسرای پردیس هرمز در بهمن ماه 1388 همزمان با بیست و پنجمین جشنواره هنر محیطی افتتاح شد. این مرکز وابسته به هنرمندسرای پردیس پلور می‌باشد. در این جشنواره هنرمندان با استفاده از خاک‌های رنگی جزیره هرمز سر در ورودی، حیاط، حال مرکزی و مسیر کوچه‌هایی که از بازار قدیم به خانه منتهی می‌شود نقاشی کردند.

برای ساختن رنگ از خاک‌های رنگی هرمز از فن‌آوری نانو نیز بهره گرفته شد. محلول پلی لاتیس که حاصل پژوهش در زمینه نانو است با خاکهای رنگی و مواد چسبنده مخلوط شدند.



این مرکز در یک محله سنتی واقع شده است و زمانی پاتوق افراد بزهکاری بوده است که مواد مخدر و مشروبات الکلی مصرف می‌کردند. همه افرادی که در آنجا با کار هنری به توسعه آن کمک کرده‌اند هدفشان ایجاد یک مکان فرهنگی بوده است. بازدیدکننده‌ها گردشگران و علاقمندان به طبیعت نیز با حضورشان و اسکان در اینجا این رویکرد را تائید کرده‌اند.

هنرمندان خصوصا هنرمندان محیطی، نقاشان، عکاسان، فیلم‌سازان، نویسندگان و شعرا می‌توانند به همراه خانواده خود پس از ارسال پرسشنامه و ثبت‌نام در هنرمندسرا ساکن شوند.

در هنرمندسرا و بناهای وابسته به آن به زنان بومی هرمز آموزش داده می‌شود تا با خاک‌های رنگی هرمز نقاشی کنند و گردشگرانی که از این مکان بازدید می‌نمایند آثار آنها را خریداری کنند.



علاوه‌بر هنرمند سرا خانه کنیز یکی از اماکنی است که مورد توجه گردشگران قرار می‌گیرد. زندگی پر مشقت این زن بر روی دیوارهای خانه‌اش نقاشی شده است. دیوارهای فاصله بین هنرمندسرا و خانه کنیز را هنرمندان بین‌المللی، ایرانی و کودکان هرمز نقاشی کرده‌اند. حالا جزیره دارای حداقل امکاناتی می‌باشد که گردشگران می‌توانند در آن اقامت نمایند و از زیبائی‌های آن لذت ببرند.