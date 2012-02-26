دعوت اشتباهی از مدیران کل البرز/ استاندار به مدیران غایب تذکر داد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه مدیریت بحران استان که قبل از ظهر یکشنبه در سالن شهید رجایی استانداری البرز برگزار شد، مدیر کل انتقال خون استان البرز از کاهش اهدای خون در ایام پایانی سال استان البرز خبر داد و گفت: در حال حاضر برای ترغیب شهروندان اقدام به ارسال اس ام اس های دعوت به اهدای خون به مردم کردیم که با استقبال خوبی روبرو شدیم.



استاندار میان سخنرانی مدیر کل انتقال خون استان البرز اظهار داشت: ستادهای انتخاباتی بهترین مکان برای دعوت به اهدا خون است که با خنده مدیران و حاضرین در جلسه همراه بود.



نماینده مدیر کل ورزش و جوانان استان البرز در جلسه از عدم حضور بهروز منتقمی مدیر کل ورزش و جوانان به دلیل کسالت عذرخواهی کرد و در خصوص تمهیدات لازم در رابطه با بازی فوتبال تراکتورسازی تبریز با سایپا به میزبانی کرج که 27 اسفندماه سال جاری برگزار می شود اشاره کرد.

بعد از سخنرانی نماینده مدیر کل ورزش و جوانان استان البرز، نماینده میراث فرهنگی و گردشگری استان البرز از عدم حضور پوینده مدیر کل میراث فرهنگی عذر خواهی کرد که استاندار البرز افزود: فقط مدیران بیمار و مریض مجاز به غیبت هستند.

دعوت اشتباهی مدیران البرز توسط مدیریت بحرانی که به روز نیست

عیسی فرهادی استاندار البرز به کنایه بر به روز بودن مدیریت بحران استان به مدیریت باقری اشاره کرد و افزود: در این جلسه چهار مدیر کل از جمله فنی و حرفه ای و حمل و نقل پایانه ها به اشتباه دعوت شده اند که این امر نشان از به روز بودن مدیریت بحران استان البرز است.

در جلسه شورای مدیریت بحران، حلیمی مدیر آموزش و پرورش از اسکان مسافران، حسین نوری مدیر کل آب و فاضلاب استان البرز از ادامه جیره بندی آب کرج، منصور خاکی مدیر کل جهاد کشاورزی از نیاز سوخت چاه ها، دانشگاه علوم پزشکی از استقرار پایگاه های بهداشت و درمان در نقاط مختلف شهر، سید اصغر برایی نژاد مدیر کل دام پزشکی استان البرز از طرح تشدید نظارت، سید عیسی سید آقایی مدیر کل شرکت غله استان البرز از وفور گندم در استان البرز خبر دادند.