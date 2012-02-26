حضور گسترده در انتخابات سبب سرفرازی انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عسگری صبح یکشنبه در همایش "انتخابات و حضور گسترده دانشجویان" با اشاره به اهمیت و جایگاه مجلس و نقش خطیر نمایندگان افزود: همه مردم باید به انتخابات مجلس نهم اهمیت قائل شوند.

وی اضافه کرد: همانطوریکه بارها مقام معظم رهبری و همچنین امام راحل ( ره ) تاکید کرده اند، حضور در عرصه انتخابات بعنوان یک موضوع سرنوشت ساز باید جدی گرفته شود.



فرماندار بندرگز افزود: با توجه به شرایط ویژه منطقه و این که امروزه ملت ایران به عنوان الگویی برای دیگر ملل مسلمان به شمار می رود، لازم است با شرکت گسترده در انتخابات پیش رو موجب دلگرمی ملتهای اسلامی شویم.



عسگری گفت: حضور گسترده و آگاهانه در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی یک وظیفه بزرگ دینی است.