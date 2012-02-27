ایجاد سه کلاس در پایه اول علوم انسانی در دبیرستانهای سمپاد

مهری سویزی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شیوه نامه راه اندازی رشته علوم انسانی به تازگی ابلاغ شده است، گفت: طبق این شیوه نامه ما در سال تحصیلی آینده حداقل سه کلاس در پایه اول متوسطه در مدارس سمپاد به این رشته اختصاص خواهیم داد.

وی ادامه داد: باید مدیران و مشاوران مدارس سمپاد دانش آموزان خود را به سمت این رشته سوق دهند و آنها را تشویق به ادامه تحصیل در آن کنند.

رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان اظهار داشت: پیش از این رهبر معظم انقلاب در باره اهمیت این رشته تاکیدات زیادی داشتند و بنا شد که نخبگان نیز در مقطع متوسطه در رشته ادبیات و علوم انسانی ادامه تحصیل دهند.

سویزی ادامه داد: تاکنون برخی از مدارس سمپاد در این باره اقدام کرده اند و دانش آموزانی در حال حاضر در این رشته تحصیل می کنند که تعداد آنها کم است.

پیش از این، رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان گفته بود: دیماه امسال نحوه چگونگی ورود رشته ادبیات و علوم انسانی را به مدارس سمپاد اعلام می کنیم.

همچنین کارگروه ارتقای علوم انسانی در آموزش و پرورش به ریاست حجت الاسلام بهرام محمدیان تشکیل شده است.