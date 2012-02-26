جلوگیری از ایجاد بازار سیاه بلیط والیبال در آمل

هاشم جمشیدپناه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تعداد 500 قطعه بلیط در اختیار اداره ورزش و جوانان آمل بوده که از این تعداد 100قطعه بلیط به میهمانان ویژه اداره ورزش و جوانان و100قطعه بلیط در اختیار باشگاه کاله مازندران خواهد گذاشت.

وی ادامه داد: ظرفیت اسمی سالن ورزشی پیامبر اعظم (ص)آ مل محل برگزاری بازی تیمهای کاله مازندران و سایپا البرز بیش از حدود هزار و 700 صندلی بوده که 300 قطعه بلیط مهر شده مخصوص این بازی در اختیار اداره ورزش و جوانان بوده که درصورت سکوهای خالی، مابقی بلیط ها به افرادی که پشت درب خواهند ماند فروخته خواهد شد.

رئیس اداره ورزش و جوانان آمل از تدابیر ویژه امنیتی توسط پلیس این شهرستان برای برگزاری مسابقه حساس کاله و سایپا خبر داد و گفت: باهماهنگی شورای تامین شهرستان، تعداد نیروهای پلیس برای این دیدار در مقایسه با دیدارهای گذشته کاله در آمل بیشتر خواهد بود و از ساعت 12 روز یکشنبه در محل سالن حضورخواهند داشت.

جمشیدپناه افزود: درب ورودی سالن ورزشی پیامبر اعظم (ص) شهرستان آمل از ساعت 13 و چهار ساعت قبل از بازی حساس تیمهای والیبال کاله مازندران و سایپا البرز به روی علاقه مندان باز خواهد شد.

وی، بهای هر قطعه بلیط این دیدار را همانند دیدارهای گذشته دوهزارتومان اعلام و تصریح کرد: بلیط این مسابقه هیچ افزایش نداشته و طوری برنامه ریزی شده که افرادی که بلیط تهیه کردند بلافاصله توسط پلیس به داخل سالن هدایت می شوند تا امکان جعل ویا بازارسیاه نباشد.

رئیس اداره ورزش و جوانان آمل، سالن ورزشی پیامبر اعظم این شهرستان محل مسابقه امروز دوتیم کاله و سایپا ظرفیت کمتر از دوهزار نفر را دارد، اضافه کرد: به طورحتم بیش از ظرفیت سالن امکان حضور سایرعلاقه مندان در داخل زمین فراهم نخواهد بود.

جمشیدپناه، از افرادی که موفق به تهیه بلیط مسابقه نشدند خواست اصراری برای آمدن به داخل سالن مسابقه را نداشته باشند چرا که ظرفیت سالن بر روی صندلی ها و سکوها پر خواهد بود و در مسابقه به روی تماشاچیان بسته خواهد شد.

وی ادامه داد: این دیدار به صورت مستقیم از شبکه استانی سیما برای علاقه مندان ورزش والیبال پخش خواهد شد.

تیم کاله مازندران در حساس ترین دیدار معوقه هفته بیست وششم و پایانی این فصل مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور و پیش از آغاز بازیهای پلی اف از ساعت 17عصر یکشنبه در آمل میزبان تیم مدعی سایپا البرز است.