240 شعبه آرای مردم در رودسر و املش را جمع آوری می کند

رضا دوست جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد، 177 شعبه در رودسر و 63 شعبه در املش برنامه ریزی شده است.

وی همچنین با اشاره به اینکه 70 درصد این شعبه ها ثابت و بقیه سیار هستند، اظهارداشت: در این انتخابات چهار هزار و 500 نفر عوامل اجرایی اعم از ناظران، بازرسان، نیروهای امنیتی و انتظامی مشارکت دارند.

فرماندار رودسر با بیان اینکه بیش از 120 هزار نفر در شهرستانهای رودسر و املش واجد شرایط رای هستند، گفت: از این تعداد 90 هزار در رودسر و 30 هزار نفر در املش زندگی می کنند.

وی در ادامه از وجود 13 هزار نفر رای اولی در شهرستانهای رودسر واملش خبرداد و افزود: مشارکت گسترده رای اولی ها در انتخابات دشمنان را مایوس خواهد کرد.

دوست جلالی اظهارداشت: مردم شهرستانهای رودسر و املش در تمامی انتخابات ها نظام جمهوری اسلامی ایران بالای 90 درصد مشارکت داشته اند.

وی پیش بینی کرد: بیش از 95 درصد مردم این دو شهرستان در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی مشارکت کنند.

فرماندار رودسر یادآورشد: کاندیداها می تواند نشستهای پرسش و پاسخ، مناظره ها و غیره را در دانشگاههای آزاد، پیام نور، علمی کاربردی و همچنین سالن اجتماعات ارشاد اسلامی شهرستان برگزار کنند.