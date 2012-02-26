20 هزار نفر به مراکز مشاوره لرستان مراجعه کردند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد فرهادپور صبح یکشنبه در کارگروه تخصصی اجتماعی و فرهنگی استان لرستان با اشاره به فعالیت 58 مرکز مشاوره در سطح استان لرستان اظهار داشت: تا قبل از سالجاری تنها 38 مرکز مشاوره در لرستان فعالیت داشت که طی امسال این تعداد به 58 مرکز افزایش یافته است.

وی با اشاره به محورهای فعالیت این مراکز مشاوره در سطح استان لرستان بیان داشت: کارگاه آموزش مصاحبه و درمان، مشاوره قبل از ازدواج، مهارت زندگی، زوج درمانی و مهارت زندگی مشترک، نحوه برخورد والدین با فرزندان، بحرانهای خانواده، درمان روانشناختی و رفتاری و ... از جمله این محورها است.

رئیس گروه مشاوره آموزش و پرورش استان لرستان با اشاره به مهم ترین مشکلات مطرح شده در این مراکز مشاوره توسط مراجعان بیان داشت: مشکلات ارتباطی همسران، والدین و فرزندان، پرخاشگری، اعتیاد همسران و فرزندان، مشکلات تحصیلی و حقوقی از جمله مهم ترین مشکلات مطرح شده توسط مراجعین بوده است.

فرهادپور با اشاره به آمار مراجعات صورت گرفته به این مراکز مشاوره استان لرستان یادآور شد: در سال 89 بیش از 16 هزار و 377 نفر زن و همچنین سه هزار و 848 نفر مرد به این مراکز مشاوره مراجعه کرده اند.

وی افزود: در مجموع بیش از 20 هزار و 225 نفر به مراکز مشاوره سطح استان لرستان مراجعه کرده اند.