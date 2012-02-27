تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در باغهای شهر تهران

محمدرضا محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاوز و زمین خواری در استان تهران گفت: در ماه گذشته 50 هکتار زمین در پردیس آزاد سازی شده و 100 مورد تخریب نیز در دماوند داشته ایم.

وی ادامه داد: هفته گذشته نیز سه مورد تخلف در شهر تهران توسط جهاد کشاورزی شناسایی شد و ساختمانهای که در باغ های و زمین های کشاورزی شهر تهران ساخته شده بود تخریب شد.

معاون استاندار با اشاره به آخرین وضعیت ساخت و ساز های غیر مجاز در مرتضی مرتضی گرد گفت: محله مرتضی گرد دو بخش دارد. بخشی که در محدوده روستایی قرار دارد و بخش دیگر که در حریم شهر تهران است. فرمانداری تهران 20 در صد ساخت و سازهای غیر مجازر در بخش روستایی را تخریب کرده است و باقی محدوده در مسئولیت شهرداری تهران است و استانداری و فرمانداری نیز در این بخش هر گونه همکاری را با شهرداری تهران می کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا ممنوعیت ساخت و ساز در مسیر باد به طرح تفصیلی شهر تهران افزود شده است گفت: ما مکاتباتی با وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی در این رابطه داشته ایم و خواسته ایم این موضوع در طرح تفصیلی پیش‌بینی شود.

محمودی ادامه داد: کمیسیون ماده 5 نهاد قطعی کننده طرح تفصیلی نیست و این طرح باید به تایید شورای عالی شهر سازی و معماری نیز برسد و ما در این شورا عضو هستیم و اگر ساخت و سازی در مسیر بادهای تهران و در رود دره‌ها باشد با آن مخالفت می‌کنیم.