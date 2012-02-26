300 میلیون تومان بن در نمایشگاه کتاب لرستان به فروش می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اسماعیلیان صبح یکشنبه در کارگروه تخصصی اجتماعی و فرهنگی استان لرستان با اشاره به برگزاری نمایشگاه کتاب در لرستان اظهار داشت: طی برگزاری این نمایشگاه بیش از 300 میلیون تومان بن کتاب به فروش خواهد رسید.

وی با اشاره به تخفیف های در نظر گرفته شده برای فروش کتاب به کارمندان ادارات استان لرستان بیان داشت: یکی از اقدامات در نظر گرفته شده در این نمایشگاه تخفیف 20 درصدی فروش کتاب به کارمندان ادارات دولتی استان است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان یادآور شد: در این راستا 60 میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

حجت الاسلام اسماعیلیان با اشاره به راه اندازی یک غرفه صنایع دستی در قالب این نمایشگاه بیان داشت: همچنین راه اندازی 40 خط تلفن کارتخوان نیز یکی دیگر از اقدامات در دستور کار در برگزاری نمایشگاه کتاب استان لرستان است.

وی تصریح کرد: آموزش و پرورش و دانشگاههای استان می توانند اقدام به پیش خرید بن کارتهای تهیه شده برای آنها کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان با اشاره به راه اندازی دو باجه بانکی در کنار نمایشگاه کتاب استان عنوان کرد: با همکاری بانک صادرات استان این دو باجه بانکی برای فروش بن کارتها و کارهای بانکی راه اندازی خواهد شد.